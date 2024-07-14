「少女時代」太妍要來台灣了！8月31日高雄巨蛋開唱

黃小愛3個月狂甩30kg！瘦一圈美到認不出　遭酸民嗆自打臉回應了

▲YouTuber黃小愛過去多給人身材豐腴的印象，如今卻在3個月內甩掉30公斤，整個人瘦了一圈，沒想到也因此被酸民攻擊自打臉，對此他無奈回應。（圖／黃小愛IG）
▲YouTuber黃小愛過去多給人身材豐腴的印象，如今卻在3個月內甩掉30公斤，整個人瘦了一圈，沒想到也因此被酸民攻擊自打臉，對此他無奈回應。（圖／黃小愛IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

YouTuber黃小愛以搞笑形象示人，過去多給人身材豐腴的印象，如今卻在3個月內甩掉30公斤，整個人瘦了一圈，變得更美更有自信，也因此更常分享辣照，沒想到卻有酸民攻擊他，以前明明說過不想減肥，現在卻自打臉，對此，他也無奈親自發文回應，「人每個階段本來就有不同的想法、領悟，還有想追求的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／黃小愛IG）
▲YouTuber黃小愛以搞笑形象示人，過去多給人身材豐腴的印象。（圖／黃小愛IG）
黃小愛在IG限時動態曬出減肥前後的對比照，無奈表示，他看到網路上有人在說他以前不想減肥，現在卻自打臉，但他認為人生每個階段本來就會有不同想法，他以前確實也很自在、很快樂，卻也透露瘦身的真實原因，「沒有善待自己的身體，健康也出問題，不懂人在想什麼？我為什麼要一直做你希望的樣子？」

黃小愛5月才發文曬出自己的減肥成果，當時他已經瘦了20公斤，感嘆沒想過要改變，他卻也默默堅持了3個月，「很感謝幫助我的人，也謝謝自己忍住夜晚的餓，忍住美食的誘惑～」他信心喊話會繼續前進，「在每個狀態也都要愛自己，大家一起加油！」只見照片中能看看到，黃小愛穿著內衣和安全褲，整個人瘦掉一半，五官也變得更立體。

▲（圖／黃小愛IG）
▲黃小愛在IG限時動態曬出減肥前後的對比照,無奈回應酸民。（圖／黃小愛IG）
▲（圖／黃小愛IG）
▲黃小愛5月曾曬出瘦身成果，整個人瘦了一圈。（圖／黃小愛IG）
黃小愛從3月開始努力瘦身，她不僅開始自己下廚飲食控制，還搭配減肥食品，卻也引發部分爭議，對此他曾解釋：「這只是輔助！不是喝就能瘦！它不是你的救命神丹，減肥還得靠飲食運動、生活習慣」、「我從來沒說喝這個瘦的！啊我動態飲控成這樣，你都沒看到？我看中醫也沒特別隱瞞啊，有什麼好隱瞞的？」

▲黃小愛這段時間認真飲食控制，才能快速瘦身。（圖／黃小愛IG）
▲黃小愛這段時間認真飲食控制，才能快速瘦身。（圖／黃小愛IG）

米可白不忍了！上個月就曾點名「花瓶」：戲劇不是一個人的獨角戲

佩甄坐在倫敦街頭 「2分鐘名牌包被偷」！淚訴犯案過程：神乎其技

《她的日與夜》5看點！鄭恩地睡醒變50歲大媽　小鮮肉煞到李姃垠

小禎同框前夫！李進良付錢女兒遊學、挺前妻有豔遇　獲讚離婚典範

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代