黃小愛3個月狂甩30kg！瘦一圈美到認不出 遭酸民嗆自打臉回應了
YouTuber黃小愛以搞笑形象示人，過去多給人身材豐腴的印象，如今卻在3個月內甩掉30公斤，整個人瘦了一圈，變得更美更有自信，也因此更常分享辣照，沒想到卻有酸民攻擊他，以前明明說過不想減肥，現在卻自打臉，對此，他也無奈親自發文回應，「人每個階段本來就有不同的想法、領悟，還有想追求的。」
記者吳昕蓓／綜合報導
黃小愛在IG限時動態曬出減肥前後的對比照，無奈表示，他看到網路上有人在說他以前不想減肥，現在卻自打臉，但他認為人生每個階段本來就會有不同想法，他以前確實也很自在、很快樂，卻也透露瘦身的真實原因，「沒有善待自己的身體，健康也出問題，不懂人在想什麼？我為什麼要一直做你希望的樣子？」
黃小愛5月才發文曬出自己的減肥成果，當時他已經瘦了20公斤，感嘆沒想過要改變，他卻也默默堅持了3個月，「很感謝幫助我的人，也謝謝自己忍住夜晚的餓，忍住美食的誘惑～」他信心喊話會繼續前進，「在每個狀態也都要愛自己，大家一起加油！」只見照片中能看看到，黃小愛穿著內衣和安全褲，整個人瘦掉一半，五官也變得更立體。
黃小愛從3月開始努力瘦身，她不僅開始自己下廚飲食控制，還搭配減肥食品，卻也引發部分爭議，對此他曾解釋：「這只是輔助！不是喝就能瘦！它不是你的救命神丹，減肥還得靠飲食運動、生活習慣」、「我從來沒說喝這個瘦的！啊我動態飲控成這樣，你都沒看到？我看中醫也沒特別隱瞞啊，有什麼好隱瞞的？」