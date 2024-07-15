7月麥當勞買一送一！必勝客199元　肯德基蛋撻、拿坡里炸雞都33元

麥當勞OREO冰炫風買一送一！本週6大消暑優惠　漢堡王雞塊買4送4

▲麥當勞本週全新6大優惠券，消暑必吃「OREO冰炫風買一送一」，買超值全餐還送蛋捲冰淇淋或4塊麥克雞塊，超省晚餐券99元套餐開吃麥香雞、麥香魚；漢堡王則有「上校雞塊買4送4」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞本週全新6大優惠券，消暑必吃「OREO冰炫風買一送一」，買超值全餐還送蛋捲冰淇淋或4塊麥克雞塊，超省晚餐券99元套餐開吃麥香雞、麥香魚；漢堡王則有「上校雞塊買4送4」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食控們7月暑假繼續吃優惠！麥當勞本週全新6大優惠券，消暑必吃「OREO冰炫風買一送一」，買超值全餐還送蛋捲冰淇淋或4塊麥克雞塊、超省晚餐券99元套餐開吃麥香雞、麥香魚；另外，漢堡王「FUN暑假」優惠券則有「上校雞塊買4送4」，划算好康一次整理告訴你。

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📌麥當勞消暑必吃「OREO冰炫風買一送一」！免費吃雞塊、蛋捲冰淇淋
麥當勞APP全球版本週最新優惠券又開跑，即日起至7月17日，「單點OREO冰炫風買一送一」，消暑必吃；早餐「單點豬肉滿福堡送薯餅」。還有「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」、「買超值全餐送4塊麥克雞塊」雙重加菜好康。而本週晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都特價百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

睽違21年，麥當勞搖搖薯條回歸，即日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一，提醒大家，此優惠不適用於外送平台。

▲麥當勞本週最新6大優惠券，消暑必吃「OREO冰炫風買一送一」！買超值全餐免費吃雞塊、蛋捲冰淇淋等好康。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
▲麥當勞本週最新6大優惠券，消暑必吃「OREO冰炫風買一送一」！買超值全餐免費吃雞塊、蛋捲冰淇淋等好康。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
📌漢堡王13款「買一送一」！雞塊「買4送4」
漢堡王即日起至7月31日，最新7月「FUN暑假」優惠券大放送13款「買一送一」，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、辣薯球和6款飲料可樂都半價，其中上校雞塊更是「買4送4」；而「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」也只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，暑假賺很大。

▲漢堡王2024年6月最新「堡到成功」優惠券！13款「買一送一」爽吃小華堡，「1+1」牛肉堡加點心才69元，最高現省2792元。肯德基端午節開賣「粽香脆雞」，外送滿額限定「買一送一」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王7月「FUN暑假」最新優惠券，大推13款「買一送一」，上校雞塊「買4送4」。（圖／漢堡王提供）

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