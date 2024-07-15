麥當勞OREO冰炫風買一送一！本週6大消暑優惠　漢堡王雞塊買4送4

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麥當勞APP全球版本週最新優惠券又開跑，即日起至7月17日，「單點OREO冰炫風買一送一」，消暑必吃；早餐「單點豬肉滿福堡送薯餅」。還有「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」、「買超值全餐送4塊麥克雞塊」雙重加菜好康。而本週晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都特價百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
睽違21年，麥當勞搖搖薯條回歸，即日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一，提醒大家，此優惠不適用於外送平台。
📌漢堡王13款「買一送一」！雞塊「買4送4」
漢堡王即日起至7月31日，最新7月「FUN暑假」優惠券大放送13款「買一送一」，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、辣薯球和6款飲料可樂都半價，其中上校雞塊更是「買4送4」；而「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」也只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，暑假賺很大。