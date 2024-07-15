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BTS JIN巴黎奧運傳聖火「超帥過程」公開！他跑到好緊張：謝大家

▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手，已在法國時間14日完成任務。（圖／美聯社AP）
▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手，已在法國時間14日完成任務。（圖／美聯社AP）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）於法國時間14日完成「2024巴黎奧運」傳遞聖火的艱鉅任務，當天剛好是巴士底日（法國國慶日），JIN以火炬手的身分在羅浮宮前把聖火傳遞給下一位跑者Sandra Laoura，別具意義。

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▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手。（圖／達志）
▲JIN擔任火炬手的消息公開後，世界各地的粉絲都飛到巴黎追星。（圖／達志）
JIN擔任這次巴黎奧運火炬手的消息公開後，許多ARMY（粉絲名）就準備到場迎接偶像，綜合外媒報導，羅浮宮金字塔周邊人潮，很多都是來自世界各地的粉絲，「只為了看退伍後的JIN首次參加的海外活動」。

JIN這次負責里沃利路至卡魯索廣場的路段，並在羅浮宮前的金字塔，將聖火傳給下一位火炬手Sandra Laoura。值得一提的是，當天正好是法國國慶日，JIN在此日擔任火炬手並完成任務，收到不少當地民眾的支持與祝福。

根據韓媒透露，JIN這次能參與聖火傳遞，全靠奧運贊助商「Samsung（三星電子）」促成；JIN透過公司表示：「能夠參與這樣有意義的時刻，我感到非常榮幸。正是因為有ARMY的支持，我才能完成火炬傳遞手這個重要的角色，非常感謝。雖然緊張到幾乎不知時間怎麼過去的，但感謝在現場大家的大力支持，我才能盡全力完成。」

JIN是BTS的大哥，也是團中第一位入伍的成員，今年6月12日正式退伍，他一卸下軍人身分就馬不停蹄的工作，先是舉辦BTS成軍週年活動會粉絲還回到母校拍節目，如今再飛到巴黎擔任奧運火炬手，生活相當忙碌。

JIN（金碩珍）小檔案：
MBTI：INTP
生　日：1992年12月4日（31歲）
兵　役：2022年12月13日－2024年6月12日
公　司：BIGHIT MUSIC
出道日：2013年6月13日
所屬團：BTS防彈少年團
職　業：歌手
身　高：179.5cm
體　重：66kg
家　族：爸爸、媽媽、哥哥

▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手。（圖／美聯社AP）
▲JIN前往羅浮宮，要把聖火傳遞給下一位火炬手Sandra Laoura。（圖／美聯社AP）
▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手。（圖／達志）
▲▼JIN擔任火炬手，周邊聚集不少粉絲圍觀。（圖／達志、美聯社AP、BTS X）
▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手。（圖／BTS X）
 
▲BTS（防彈少年團）成員JIN（金碩珍）擔任「2024巴黎奧運」火炬手。（圖／美聯社AP）
 

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