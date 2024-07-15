BTS JIN巴黎奧運傳聖火「超帥過程」公開！他跑到好緊張：謝大家

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JIN這次負責里沃利路至卡魯索廣場的路段，並在羅浮宮前的金字塔，將聖火傳給下一位火炬手Sandra Laoura。值得一提的是，當天正好是法國國慶日，JIN在此日擔任火炬手並完成任務，收到不少當地民眾的支持與祝福。
根據韓媒透露，JIN這次能參與聖火傳遞，全靠奧運贊助商「Samsung（三星電子）」促成；JIN透過公司表示：「能夠參與這樣有意義的時刻，我感到非常榮幸。正是因為有ARMY的支持，我才能完成火炬傳遞手這個重要的角色，非常感謝。雖然緊張到幾乎不知時間怎麼過去的，但感謝在現場大家的大力支持，我才能盡全力完成。」
JIN是BTS的大哥，也是團中第一位入伍的成員，今年6月12日正式退伍，他一卸下軍人身分就馬不停蹄的工作，先是舉辦BTS成軍週年活動會粉絲，還回到母校拍節目，如今再飛到巴黎擔任奧運火炬手，生活相當忙碌。
JIN（金碩珍）小檔案：
MBTI：INTP
生 日：1992年12月4日（31歲）
兵 役：2022年12月13日－2024年6月12日
公 司：BIGHIT MUSIC
出道日：2013年6月13日
所屬團：BTS防彈少年團
職 業：歌手
身 高：179.5cm
體 重：66kg
家 族：爸爸、媽媽、哥哥