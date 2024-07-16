美國職棒MLB全壘打大賽第二輪戰況！大谷翔平隊友Hernandez晉級
MLB美國職棒全壘打大賽今（16）日在德州遊騎兵隊主場舉行，首輪費城人Alec Bohm21轟、克里夫蘭守護者隊José Ramírez也有21轟，堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.20轟、道奇隊日籍二刀流大谷翔平隊友Teoscar Hernández19轟晉級。不過來到第二輪，變成四強廝殺，Bobby Witt Jr.17轟率先晉級決賽。而Bohm跟Hernández都有15轟出爐，但延長加賽，Hernández在三次揮棒轟出2發，順利晉級決賽。大聯盟今年改制，全壘打大賽共有8位參賽者在新規則下角逐冠軍。首輪改成全部8位選手一次出擊，打出最多轟的前4位晉級準決賽，然後第1名對決第4名，第2名對決第3名，最終兩位勝者進行決賽。最高獎金冠軍獎金維持100萬美元（約3259萬台幣）。
記者吳政紘/綜合報導
大聯盟改制 全壘打大賽不容易
根據大聯盟規則，前兩輪每位打者有3分鐘打擊時間，最多可打40球，擁有1次45秒暫停機會，決賽縮短為2分鐘與27球。正規時間結束後，獎勵時間改成在3次失手之前都能一直打下去，這段期間有打出425呎以上的全壘打可以追加1次失手機會。
首輪若有平手的球員，將以個人敲出最遠的全壘打來排名。準決賽之後若有平手的情況，雙方進行60秒延長賽，若還是平手，將進行3次揮棒對決，比距離也比開轟數。
首輪百花齊放，費城人隊的Alec Bohm累積21轟，最後順利晉級，堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.累積20轟晉級，道奇隊Teoscar Hernández轟出19發，加上Jose Ramirez 21轟，這四位穩定晉級。
第二輪開始，Bobby Witt Jr.火力全開，最遠轟出454英尺的大號全壘打，擊敗了José Ramírez的12轟。
預賽首輪第一名的Alec Bohm壓軸，但他跟Teoscar Hernández都在正規時間敲出平手，最後Teoscar Hernández在延長賽轟出2發全壘打獲勝，順利帶著大谷翔平的祝福晉級。