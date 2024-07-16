BLACKPINK Lisa聽到中文激動掉下巴！甜喊：Oh我愛你　畫面全曝光

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她也邀請粉絲一起拍影片，當Lisa喊出「That's my life, life」，歌迷就接話「baby, I'm a rockstar.」而該句正為《Rockstar》的歌詞，錄完影片後，Lisa再次高喊中文「謝謝」，並走近大家揮手道別。
其實《Rockstar》近日爆出抄襲美國饒舌天王Travis Scott的MV《FE!N》爭議，Lisa的團隊被爆出事前詢問《FE!N》MV攝影師兼導演的Gabriel Moses「是否能參考《FE！N》的MV」，但MV編輯師婉拒後，LIsa團隊仍硬拍模仿，消息吵得不可開交，南韓、泰國等地媒體爭相報導，但Lisa公司尚未對此做出回應，Lisa仍舊出席《Rockstar》的首爾快閃店亮相。
《Rockstar》是Lisa於2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自立門戶後，第一首發行的歌曲，她也是BLACKPINK四名成員自理個人事業後，首位推出新歌的成員，雖然《Rockstar》是全英文歌詞與K-POP無關，依舊吸引各國BLINK（BLACKPINK粉絲名）搶聽，高人氣依舊。
除了發行新歌，Lisa也常出席各大精品與主題活動、到處旅遊，跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會常被路人目擊，愛情、事業十分忙碌；而她參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。