大谷愛妻仙氣十足！白色連身褲售價2.2萬 網讚：低調又不失奢華
2024年美國職棒大聯盟明星賽今（17）日正式登場，洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平今賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道，大谷身穿棕色的西裝，真美子則是身穿白色的無袖連身褲套裝，真美子今天的穿著，被網友稱讚「低調奢華」而日本網友也很快找出這件無袖連身褲的品牌和售價，這件套裝出自知名品牌「Hugo Boss」，也是大谷代言的品牌，官網上售價為695美元（約2.2萬台幣）。
記者吳政紘/綜合報導
真美子低調穿著 還是引發網友盛讚
大谷今天選擇棕色西裝，愛妻真美子選擇白色的無袖連身褲套裝，兩人都是以簡單色調為主，展現出「低調奢華」風格，而身高180公分的真美子穿上白色的無袖連身褲，被網友盛讚「仙氣滿滿」「太漂亮啦！」「這次穿著連身褲，讓真美子的好感度再度升高。」
而網友也很快找出這間品牌和售價，這件無袖連身褲出自知名品牌「Hugo Boss」官網上售價為695美元（約新台幣2萬2千元），大谷的西裝同樣出自於「Hugo Boss」且大谷在西裝內還縫上愛犬Decopin的照片，讓網友不禁讚嘆「不愧是愛家又愛狗的男人！」
在愛妻和愛犬的加持下，在全明星賽也打出好表現，大谷今天擔任國聯先發HD打二棒，第二打席轟出全壘打，一棒打下3分，明星賽生涯首轟出爐，成為繼2007年「朗神」鈴木一朗以來，第一位在明星賽擊出全壘打的日本球員。