大谷翔平大聯盟明星賽首轟出爐！一棒打下3分 可望首度勇奪MVP
大谷翔平開轟了！2024美國職棒大聯盟明星賽今（17）日開打，洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平首度代表國家聯盟出賽，這也是他轉隊後首度明星賽。大谷沒有浪費時間，第二打席就轟出他在明星賽生涯首轟，震驚全美。大谷在今年轉戰道奇，出賽94場，就有29轟成績，並且他也擔任球隊開路先鋒，打出佳績，雖然大谷今年因為年初水原一平竊盜資金賭博案影響，但他也完成終身大事，跟愛妻前日本女籃國手田中真美子結婚，震驚棒壇，大谷今天先發打二棒、指定打擊，首打席他獲保送上壘，第二打席就轟出全壘打，一棒打下3分，幫助國聯以3:0領先。不過美聯3局下也由Juan Soto敲出二壘安打，加上David Fry的適時安打建功，目前兩隊戰成3:3平手。
記者吳政紘/綜合報導
大谷首度一刀流出擊 創下個人紀錄
大谷翔平今賽前與愛妻田中真美子手牽手走紅毯大道，大谷身穿棕色的西裝，真美子則是身穿白色的無袖連身裙，讓日本網友直呼很美。
或許是受到愛妻鼓勵，大谷選擇不參加全壘打大賽，專心在明星賽，首打席他面對美聯先發投手Corbin Burnes，大谷獲得保送上壘。
第二打席大谷翔平面對美聯投手Tanner Houck，大谷相中142公里的指叉球，一棒轟出右外野全壘打，也讓全場球迷沸騰，這是大谷第四度參加明星賽，但他首度敲出全壘打，很有機會拿到MVP。
日本球員過去在大聯盟明星賽拿到MVP，只有2007年的鈴木一朗，他曾在該年明星賽完成場內全壘打，也是史上第一人。
大谷今年上半季成績來看，出賽94場，打擊率3成16，29轟，69打點，23次盜壘，OPS1.035，並且在OPS（攻擊指數）跟全壘打都是國聯第一。