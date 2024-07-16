大聯盟明星賽觀戰懶人包！17日8點開打　大谷翔平、法官Judge互尬

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國家聯盟VS美國聯盟
日期：7月17日（星期三）早上8點
地點：德州全球人壽球場（德州遊騎兵主場）
轉播：緯來體育台、華視頻道、中華電信MOD、愛爾達電視、Hami Video運動館、MLB.TV。
⚾美聯先發投手：Corbin Burnes
美聯先發投手為巴爾的摩金鶯隊王牌，也是2021年國聯賽揚獎得主Corbin Burnes（9勝4敗，防禦率2.43）。這是Burnes連續第4次參加全明星賽，自從上個休賽季從密爾沃基釀酒人被交易到金鶯後，這是他首次代表美聯參賽。同時是他首次擔任明星賽先發；他在2021年明星賽登板，主投2局內被打4支安打失掉2分。
⚾國聯先發投手：Paul Skenes
國聯先發投手由匹茲堡海盜隊「火球狀元」Paul Skenes掛帥主投，這位2023年選秀狀元自5月登上大聯盟以來，立即吸引球迷的目光。至今11次先發出賽獨孤求敗，Skenes投出完美的6勝0敗，防禦率1.90，WHIP 0.92，主投66.1局狂飆89次三振。
⚾美聯明星賽名單
1棒：Steve Kawn 左外野手（克里夫蘭守護者）
2棒：Gunnar Henderson 游擊手（巴爾的摩金鶯）
3棒：Juan Soto 右外野手（紐約洋基）
4棒：Aaron Judge 中外野手（紐約洋基）
5棒：Yordan Alvarez 指定打擊（休士頓太空人）
6棒：Jose Ramirez 三壘手（克里夫蘭守護者）
7棒：Vladimir Guerrero Jr. 一壘手（多倫多藍鳥）
8棒：Adley Rutschman 捕手（巴爾的摩金鶯）
9棒：Marcus Semien 二壘手（德州遊騎兵）
先發投手：Corbin Burnes（巴爾的摩金鶯）
⚾國聯明星賽名單
1棒：Ketel Marte 二壘手（亞利桑那響尾蛇）
2棒：大谷翔平 指定打擊（洛杉磯道奇）
3棒：Trea Turner 游擊手（費城費城人）
4棒：Bryce Harper 一壘手（費城費城人）
5棒：William Contreras 捕手（密爾沃基釀酒人）
6棒：Christian Yelich 右外野手（密爾沃基釀酒人）
7棒：Alec Bohm 三壘手（費城費城人）
8棒：Teoscar Hernandez 中外野手（洛杉磯道奇）
9棒：Jurickson Profar 左外野手（聖地牙哥教士）
先發投手：Paul Skenes（匹茲堡海盜）
近10年明星賽對戰紀錄 美聯占絕對優勢
近年來美聯在全明星賽中表現強勢，自1997年以來戰績是21勝4敗1和，過去10次比賽中更是9勝1敗。不過，國聯剛在2023年明星賽以3：2勝出，這是國聯自2012年以來的首次贏球。
歷史上，美聯同樣略占優勢，總戰績為47勝44敗2和。考慮到雙方實力相近，全明星賽通常比分都很接近，最近4次交手，有3次是以一分決勝負，而最近7次比賽中有6次是以2分或更少的差距決定勝負。
大聯盟仲夏夜經典 出現過兩次和局
大聯盟明星賽自1933年首次舉辦以來，幾乎每一年都順利舉行，只有少數例外，像是1945年因第二次世界大戰取消，而2020年則因為新冠肺炎疫情取消比賽。
明星賽歷史上曾出現過2次和局，第一次是1961年因雨勢關係提前結束比賽，第二次是2002年比賽進入延長賽時，雙方球隊投手都已經燃燒殆盡，球員不足無法續戰以和局收場。