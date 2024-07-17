台南夫妻受困豪宅電梯2天險喪命　保養安檢頻率曝！加裝1物可自保

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依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定，住家公寓、華廈及大樓的升降機（電梯）1個月至少要保養一次，使用頻率更高的電梯，像是辦公大樓的電梯，則是需要1個月保養兩次。
至於安全檢查頻率，個人住宅的電梯應每3年安全檢查1次，5樓以下公寓大廈則是每2年1次；而完工15年以上的個人住宅與5樓以下公寓大廈電梯，每年要安檢1次；15年以上的其他電梯則是每半年要安檢1次。
PRO 360達人網指出，根據財政部固定資產耐用年數表標示，電梯機組的使用年限約為15年，若定期請專業電梯維護廠商保養，電梯的使用壽命可延長至20~25年。而電梯保養一般分「全責電梯保養」與「半責電梯保養」，差異是如有零件需更換，後者需另付相關費用，前者每年費用約6萬至7.8萬元，後者則約3萬至4.2萬元。
中華民國電梯協會指出，一般電梯內都會附上故障時連絡單位，但此次受困的台南夫妻事發時沒帶手機，且住宅為獨棟電梯透天，沒有家人也沒有管理員，屬於特殊個案，電梯故障原因仍待調查，但建議電梯裡應該都要加裝室內對講機（電話）一但，發生緊急狀況時，隨時可以透過其對外求援。
受困電梯時該怎麼辦？消防署：三不一快
消防署搶救專家提醒，電梯並非完全密閉，不用擔心氧氣耗盡，不幸受困時請保持冷靜，應謹記「三不一快」原則：
「不」要慌張：過度緊張容易造成呼吸急促、換氣不順等疑似缺氧的情形，應放鬆心情、緩慢深呼吸。
「不」可開門：千萬不能強行打開電梯門，貿然嘗試自行脫困，反而可能發生墜落、受傷等危險情事。
「不」會窒息：電梯並非全密閉空間，仍有空氣流通，通常不會出現受困者缺氧窒息的狀況，可以不必過度擔心。
「快」點求救： 請優先利用電梯內的緊急按鈕、對講機求救，或撥打電梯業者電話請求支援；也可致電119，或是拍打電梯引起他人注意再請他們幫忙報案。等待救援期間，務必保持冷靜和耐心，不要自亂陣腳。