Joel Embiid怎麼了？籃下放大槍、想吃Jokic慘跌倒　遭美網友罵翻

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Joel Embiid本場比賽仍舊擔綱美國隊先發出戰，全場上場16分鐘，共出手8投2中，得到8分、8籃板、3助攻。雖然還是有進帳8分，但Embiid此戰許多的進攻回合都受到不少討論，他在首節比賽先是接獲隊友Jrue Holiday的傳球，隨後眼看防守球員已經退開，準備放掉這2分，但Embiid竟然在他最熟悉的籃下放槍，不過Curry隨後撿到籃板，靠著中距離得手補回分數。
比賽來到第二節，Joel Embiid在一次進攻回合中，同樣在油漆區附近接到球，隨後他嘗試單打Nikola Jokic，並希望從Jokic身上要到對方的犯規，未料這球不但沒有獲得裁判青睞，Embiid也狼狽地倒落在地上。
美國網友冷血吐槽 對Embiid表現給大力批評
許多美國網友在看了此戰Joel Embiid的表現後，紛紛在網路上做出批評，並寫下：「現在的Joel Embiid讓我想起了智將Wiseman」、「這單打倒地看了真的好尷尬」、「Embiid不配待在這支球隊」、「Kerr真的要讓Embiid打先發嗎」。
不過此戰賽後，美國隊主帥Steve Kerr也接受訪問，他則還是對於Curry、James和Embiid的先發三人組抱持著很大的信心：「我喜歡他們這個組合，我們一直在關注他們周邊的其他球員，確實有很多不錯的選擇，但我喜歡這三個人在一起打球。」
另外Kerr也進一步解釋到，這一支美國隊的優勢就是陣容深度，他認為Anthony Davis和Bam Adebayo擔任替補，可以幫助球隊適應各種組合，打出整場比賽的防守強度、鞏固籃板爭搶，完成換防等等。
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