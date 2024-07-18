黃金價格懶人包！1錢、1克最高多少　黃金存摺、條塊買賣價差整理

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關於黃金單位，國際上習慣以盎司（ounce，單位符號為oz ）與公斤、公克等公制單位為主，盎司為英制規格，台灣又稱為「英兩」。如全球貴金屬交易商KITCO於2024年7月18日紐約時間1時許的黃金報價，每盎司（ounce ）金價為2467.2美元，每公克（gram，單位符號為g）79.32美元，每公斤（kilo，單位符號為kg）則是79323.54美元。
而台灣黃金交易還有台兩、台錢（也可簡稱錢）等單位，1台兩是10台錢。而黃金1盎司等於31.1公克，也等於0.8294台兩；反推黃金2台兩等於1.3227747盎司，也等於37.5公克。即是黃金1錢等於3.75公克。可運用線上換算公式計算。
飾金是什麼？和國際黃金價格差很多嗎？
飾金指的是由黃金製作而成的飾品，像是項鍊、手鍊與戒指等，而黃金通常是指黃金條塊這類型沒有再額外經過加工的黃金。
黃金飾金價格會扣重？銀樓指出，因為黃金在回收重做的過程中，為了再重新煉製9999的黃金時，都會消耗掉部分的黃金，當店家拿去重製時，實際收回來的金重，一定不會是原本當初所買的重量，所以銀樓公會才會公定一錢消耗５厘，也就是扣重5%的意思。
以新台幣計價的黃金存摺每公克17日賣出價2613元，而同天銀樓公告飾金牌價為每錢10030元，1錢黃金等於3.75公克，因此推算飾金牌價每公克約2674.67元，較黃金存摺賣出價略高61元。兩者價格不相同。
黃金存摺、黃金條塊怎麼買？有價差嗎？
眾所皆知，黃金是投資人公認抗通膨的避險工具，但到銀樓買金項鍊或是到好市多（Costco）買金條，要是家中沒有保險箱，買回家反而不知該藏哪裡才不會被偷走，因此最簡單的黃金投資商品為黃金存摺與台灣銀行黃金條塊，後者是有實體黃金。
黃金存摺需到銀行開戶，完成後就可透過單筆買進、定期投資、到價買進、黃金撲滿等方式來買賣黃金，存摺上和一般銀行存摺差不多，每筆交易紀錄皆會登載於存摺上，只是這裡紀錄的不是價格，而是黃金的購買量，要留意的是，存在銀行裡的黃金沒有計息，不會衍生利息收入。此外，如果有需求，只要支付手續費，就可以把黃金存摺裡的黃金換成「實體黃金」領出來，但一旦提領就不能再存入黃金存摺裡了。
想運用黃金存摺來賺錢，就要透過「低買高賣」的方式來賺錢，也就是在金價低點的時候買入，當金價上漲時高價賣出，來賺取中間的價差。而最低買賣單位為1公克，投資門檻低，但要留意在黃金存摺上買賣黃金，和外匯一樣會產生買入、賣出的價差，而且兩者價差大，不適合頻繁的短線交易。
至於黃金條塊，也就是金條。目前台銀賣的主要有4種規格，包括100、250、500公克及1公斤，表示最低入手門檻為100克。根據台銀18日下午最新報價，1公斤金條賣出價為261萬468元、100公克金條則為26萬2159元元。若以台銀同日黃金存摺賣出價每公克2600元計算，每100公克價差達2159元，1公斤黃金條塊與黃金存摺價差達2萬1590元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。