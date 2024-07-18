吳婉君傳「介入趙駿亞」不忍了！提2重點自清：我不是第三者
「八點擋女神」吳婉君近日被週刊直擊回演員趙駿亞家，而趙駿亞去年8月和主播秦于婷分手，今年3月卻被爆出當時無縫接軌的對象就是吳婉君，兩人雙雙否認。吳婉君也在今（18）日正面回應，提出2點聲明，「我不是第三者」、「友情翻船跟緋聞無關」。
記者李欣容／台北報導
針對外界的流言蜚語，吳婉君打破沉默在臉書長文回應，提出2大重點「我不是第三者」、「友情翻船跟緋聞無關」。吳婉君表示，原本不想因為報導隨之起舞，但不想讓真的在乎她的人因為擔心她而有所誤解，「我沒有介入任何人的感情關係。我與趙先生是認識很久的朋友，近期因為戶外活動而有較多的往來，本來就是健康且正常的交友關係，卻因為三月份一則不實報導的惡意中傷，而影響了事件中的每一位當事人及其家人。」
吳婉君提及，和趙駿亞認識很多年，如果因為這種無中生有的事，影響了情誼不值得，「任何關係都該真心相待，不論友情、愛情皆是，亦不該用輿論去輕率別人的感情。」而她在3月底時曾點名演員何依霈、龍語申、李瀚和黃瑄散播她的不實言論，她也回應，「點名亂講話事件與這件事情是完全沒有關係的，起因是在去年底有人轉述不實謠言挑撥中傷我，不巧在三月下旬因為一個雙面人說漏嘴而讓我在一一追溯謠言源頭時，在最後發現了讓我心碎的真相。因為對於人性的失望，還有自己錯付的真心我才會在既憤怒又傷心的狀態下，在私人臉書寫下那幾篇文章。」
最後她也表明，會選擇把一切說清楚，是不想再看到謠言滿天飛，造成更多傷害，她仍然相信這世界是美好的，也不要因為遇到不對的人，就怪罪自己曾經付出過的真心，「謝謝所有仍能客觀平衡且善待我的媒體記者，也請包涵之後針對此事將不再做回應。」