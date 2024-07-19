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Russell Westbrook轉戰金塊！NBA自由市場如今剩哪些「漏網之魚」

▲原洛杉磯快艇明星控衛「威少」Russell Westbrook新賽季確定將轉戰金塊，後續自由市場還有哪些「漏網之魚」、並且仍有一定實力能在NBA賽場上奮戰的球員尚未找到下家，也是外界關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲原洛杉磯快艇明星控衛「威少」Russell Westbrook新賽季確定將轉戰金塊，後續自由市場還有哪些「漏網之魚」、並且仍有一定實力能在NBA賽場上奮戰的球員尚未找到下家，也是外界關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃每年的休賽季自由球員市場都相當熱鬧，今年同樣也不例外，許多球星也選擇出走，當中包含了前金州勇士射手Klay Thompson轉戰獨行俠、快艇球星Paul George帶槍投靠費城76人、公牛球星DeMar DeRozan轉戰國王等等。而今（19）日稍早也傳出明星後衛「威少」Russell Westbrook將轉戰金塊的消息如今自由市場還有哪些「漏網之魚」、並且仍有一定實力能在NBA賽場上奮戰的球員尚未找到下家，《NOWnews今日新聞》也一一為讀者進行統整。

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華盛頓巫師：Tyus Jones

Tyus Jones上個賽季共代表巫師隊出戰66場比賽，場均上場約29分鐘，能夠貢獻12.0分、2.7籃板、7.3助攻，此外Jones的外線把握度也相當不錯，上賽季三分外線命中率高達41.4%，也是個人進入到NBA後最佳的一季，如今若是需要補強替補席外線火力的球隊，Tyus Jones會是一個相當不錯的選擇

奧蘭多魔術：Markelle Fultz

身為NBA2017年選秀會上備受矚目的狀元，原先Fultz被期望加入76人後，能夠與Joel Embiid、Ben Simmons組成三巨頭攜手衝冠。但現實卻不如預期，Fultz進入到聯盟後一直都在遭遇不同的傷病，也曾遇到投籃失憶症等問題，命運相當坎坷，生涯至今他的三分球命中率僅有27.4%，在現今小球時代可說是不及格，也是最致命的缺點，Fultz還有沒有機會獲得一份NBA合約，以及魔術是否會留下他，也要看後續球隊是否願意再給他一次機會。

奧克拉荷馬雷霆：Gordon Hayward

Gordon Hayward上個賽季的年薪高達3150萬美元，原先在黃蜂隊時仍然能夠貢獻場均14.5分、4.7籃板、4.6助攻，表現還算是稱職；但被交易至雷霆後，Hayward的出賽機會就略減，場均上場時間也大幅縮水，最終來到雷霆僅留下場均5.3分、2.5籃板成績，與在黃蜂時出現不小落差。而Hayward在經歷過腿斷的大傷之後，如今外界多半對他抱持懷疑態度，若是想要繼續待在NBA賽場，他的薪水勢必也會大打折扣。

▲Gordon Hayward上個賽季季中被黃蜂交易至雷霆，出賽機會則略減，場均上場時間也大幅縮水，最終來到雷霆僅留下場均5.3分、2.5籃板成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲Gordon Hayward上個賽季季中被黃蜂交易至雷霆，出賽機會則略減，場均上場時間也大幅縮水，最終來到雷霆僅留下場均5.3分、2.5籃板成績。（圖／美聯社／達志影像）
目前無球隊：John Wall

John Wall現年33歲，事實上還不算是太年長，他生涯曾5度入選全明星賽，並在2017賽季獲選年度第三隊。他的得分能力相當不錯，且經驗也相當充分，對於需要老將坐鎮的球隊來說，或許會是一個不錯的選擇，而目前Wall也持續在尋找能夠回到NBA的機會，並不斷努力訓練

日前John Wall受訪時他也提到，自己現在的目標就是重返NBA，「對我來說，我肯定不會放棄重返NBA打球的夢想。我自己已經處理和應對了很多傷病問題，但現在我的重點仍然是努力訓練，同時建立起好的關係並與一些球隊相處，持尋找尋機會。」

「無論要我擔任任何角色，我都願意接受。如果我能夠加盟一支球隊，成為一名老將，並教導年輕球員如何成為一名合格的控衛，甚至只是為了提供一些經驗和幫助，這些都是我願意做的事情。」John Wall如此說到。

▲NBA美國職籃夏季聯賽目前正熱鬧開打，而曾5度入選全明星賽的得分好手「牆哥」John Wall，也來到拉斯維加斯觀看夏季聯賽，他也抽空接受訪問，表示自己還沒有放棄重返NBA舞台的夢想。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃夏季聯賽目前正熱鬧開打，而曾5度入選全明星賽的得分好手「牆哥」John Wall，也來到拉斯維加斯觀看夏季聯賽，他也抽空接受訪問，表示自己還沒有放棄重返NBA舞台的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

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