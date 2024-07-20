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(G)I-DLE小巨蛋演唱會票價出爐！800元就能進場　8／10中午開賣

▲(G)I-DLE將於10月5日、6日一連2天在台北小巨蛋開唱，售票資訊出爐。（圖／超級圓頂臉書）
▲(G)I-DLE將於10月5日、6日一連2天在台北小巨蛋開唱，售票資訊出爐。（圖／超級圓頂臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE由薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華組成，她們繼去年7月首度在台灣舉辦演唱會後，今年確定於10月5日、6日一連2天在台北小巨蛋開唱，票價跟售票日期今（20）日正式出爐，最貴6980元、最便宜800元，8月10日中午12點在KKTIX網站開賣。

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▲(G)I-DLE的台北小巨蛋演唱會售票資訊公開。（圖／超級圓頂臉書）
▲(G)I-DLE的台北小巨蛋演唱會售票資訊公開。（圖／超級圓頂臉書）
(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北首度舉辦2場演唱會，該場演出也是台灣籍成員舒華第一次回家鄉表演，她當時感動到落淚，同時令萬名觀眾哭翻天。

(G)I-DLE今年3月也曾來台南下高雄參加JTBC電視台的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》錄影，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來，高人氣可見一斑。她們今年10月5日、6日確定再來台開唱，演唱會資訊可鎖定主辦單位「KKLIVE」臉書。

(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍於2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制，她們代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《Nxde》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。

《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演出資訊
演出時間：2024年10月5日（六）19：30
　　　　​​​​​​​　2024年10月6日（日）17：30
演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
開賣日期：2024年8月10日（六）12：00
票　　價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）
購票福利：6980／Sound Check Party
售　　票：KKTIX網站（演出全面實名制）

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