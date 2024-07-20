夏慕尼爆超收近3千！台中媽媽「1動作」太聰明 閨蜜驚揭隱藏規則
王品集團旗下「夏慕尼」一直被譽為台灣最強鐵板燒之一！台中一名媽媽日前帶著2名小孩到夏慕尼慶生，想著讓孩子開心而點要價2980元的雙人套餐，未料加上10%服務費後的結帳金額高達6556元，直到返家後和閨蜜討論才之發現有問題，幸好她拍下消費明細，順利和店家追回溢收的近3000元，也才驚訝發現夏慕尼竟有「隱藏規則」，讓她超驚訝。夏慕尼對此回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
該名台中媽媽在Dcard分享事件，她帶2名小孩點了「帶骨熟成紐約客 牛排雙人套餐」，主餐固定省得母子選擇困難，沙拉湯品都是3選2，還有甜點飲料。未料結帳單上「雙人套餐」被乘以2，驚訝「原來2980不是兩個人，是一個人2980」，讓她心裡淌血，自覺對不起在國外省吃儉用的老公，怪自己沒看清楚消費方式。
6天後，她和閨蜜碰面聊到這件事，從閨蜜口中得知夏慕尼「隱藏規則」，炒飯和麵包不但可以無限續，還可以外帶，連20年不吃飯的閨蜜老公都當場吃6個麵包，還外帶4個麵包加2份炒飯回家。
台中媽媽愈想愈覺得不對勁，確認當初消費是「定沙拉湯品3選2，這樣應該是兩人套餐2980+10%服務費」，經向店家查詢後，店家回覆確實多收了一客雙人套餐的錢，事後順利回店裡刷退，獲免收服務費補償。
貼文引發討論，網友直言：「好險妳有拍明細，感覺這是一個好習慣（學起來）！」大讚媽媽的這1動作，讓自己有機會追回被超收的費用。有人認為，餐廳只是單純出錯，不是故意的。
一名路過員工發現明細上出現「A5-11+A5-12」，推測「感覺是印結帳單的人不小心按到隔壁桌的單併單，但後來收到隔壁桌要來買單的時候又沒有發現是前一個客人多買，直接用複製菜單的方式結隔壁桌。」對此，夏慕尼回應，事件應是結帳時出現狀況，也已經刷退役收費用，對消費者感到很抱歉。