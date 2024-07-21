「我這條命是冷氣給的！」史上首台冷氣不是給人吹 變涼是副作用
全球地表溫度逐年升高，台灣夏天愈來愈熱，體感溫度動輒飆破40˚C，沒有冷氣該怎麼活？不少人因此感嘆「我這條命是冷氣給的！」但事實上，史上第一台冷氣其實不是給人吹的，它是被稱為「冷氣之父」的開利（Willis Carrier），為解決印刷廠潮濕問題而設計出，服務對象是印刷機與紙張。
記者徐銘穗/綜合報導
國際知名熱舒適與都市熱島專家、成大建築系特聘教授林子平在《跳出溫度舒適圈：從狐獴、原始人、蛋炒飯的小故事，教你少開冷氣也能活的21個消暑「涼」方》一書中分享冷氣發明史。
1902年，一間位於紐約的印刷工廠，正經歷著前所未有的炎熱潮溼夏季。雜誌出版在即，卻因溼度太高使得紙張扭曲變形，油墨無法精準地印在紙上。當時年輕工程師開利（Willis Carrier）被請來解決問題。
開利發明出一套「空調系統」，也就是冷氣的前身，讓冷卻的氨水在封閉的金屬盤管上持續循環，當空氣被風扇抽入而接觸到低溫盤管時，空氣中的水分就會凝結在極低溫的盤管上，並排出室外，使空氣的溼度降低。但副作用是，會使空氣變冷。
爾後，開利開始思考用這個副作用來創造商機，把服務對象從印刷機、紙張變成了人，先向商場、劇院等處推銷這套空調系統，塑造奢侈形象。1929年後，開利再把空調從奢侈品變成「必需品」，成了如今大家夏天再也離不開的冷氣。