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民眾對股市情緒樂觀連2月上揚　但消費與買房意願卻兩樣情！

▲國泰金控發布2024年7月份國民經濟信心調查結果，景氣展望及股市情緒樂觀指數，連兩月同步上揚，民眾消費意願同步提高，但買房意願下降。（圖／NOWnews資料照）
▲國泰金控發布2024年7月份國民經濟信心調查結果，景氣展望及股市情緒樂觀指數，連兩月同步上揚，民眾消費意願同步提高，但買房意願下降。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

國泰金控發布2024年7月份國民經濟信心調查結果，結果顯示民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步提高，但買房意願下降；60%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，88%民眾預期通膨仍高於2%，顯示民眾對經濟成長較為保守；國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好同步上揚。另外，針對下半年台股高低點，有43%民眾預期台股高點將超過2萬4，52%預期低點在2萬之下。

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國泰金控發布2024年7月份國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步提高：國發會最新公布的5月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚；本月調查顯示，景氣現況樂觀指數走高至21.1 (6月：16)，展望樂觀指數同步增加至12 (6月：9.3)，民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高。大額消費意願指數增至14.8 (6月：14.5)，耐久財消費意願指數則微幅下降至-5.7 (6月: -5.4)，其中大額消費意願為2024年3月以來高點。近期政府政策轉變令買賣房意願連兩月呈現分歧，買房意願下降至-41.1 (6月：-38.4)，賣房意願指數則上揚至11.7 (6月：6.7)。

60%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，88%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處今年6月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在3.11% (前月2.8%) ，60% (前月52%) 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.59% (前月2.32%)，有88% (前月66%) 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步向上，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好同步上揚：調查期間主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，然科技類股及國際股市多呈區間震盪偏升格局。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至29.7 (6月：24.5)，而風險偏好指數上揚至24.9 (6月：23.3)，創2010年3月調查啟動以來的歷史新高。

至於民眾對於2024下半年台股加權指數高低點的預期部份，針對民眾對2024下半年台股高點預期，本月的調查結果顯示：31.2%的民眾認為台股指數下半年高點將介於24,000(含)~25,000區間，24.3%的民眾認為高點落在23,000(含)~24,000區間，11.9%則預期高點會超過25,000(含)。綜合前述，合計有43.1%民眾認為2024下半年台股加權指數高點會落在24,000(含)上方。

至於2024下半年台股低點預期，本月的調查結果顯示：最多民眾(28.7%)預期2024下半年台股低點會落在20,000(含)~21,000區間，也有高達22.4%民眾預期低點會介於19,000(含)~20,000區間，17.5%民眾則預期低點落在18,000下方。整體來看，合計有52.3%民眾預期2024下半年指數低點可能跌破20,000點(含)。

▲有43%民眾預期台股高點將超過2萬4，52%預期低點在2萬之下。（圖／國泰金控提供）
▲有43%民眾預期台股高點將超過2萬4，52%預期低點在2萬之下。（圖／國泰金控提供）

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