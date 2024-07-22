十盛熟成奶茶買一送一下戰帖！鑑定紀卜心、小吳：創新奶精＋鮮奶
近期因消基會抽查市售鮮奶茶引起「標示不全」爭議的「十盛熟成奶茶」，今（22）日宣布7月23日全台門市「買一送一」下戰帖，歡迎奶茶控與消費者親自鑑定網紅老闆紀卜心、見習網美小吳聯手創新的「奶精＋鮮奶」新型態奶茶喝法！只要消費任一尺寸「極濃鍋煮」就免費附上「純鮮奶鍋煮」，歡迎大家親自比較差異。
記者蕭涵云/綜合報導
堪稱2024年最有話題的手搖飲料品牌「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，主打由重度奶茶成癮的「見習網美小吳」與「紀卜心」兩位網紅，聯手「以北海道十勝乳源為基底，特殊工法抽離生乳中水份，保留完整茶香搭上超越牛奶的乳感，打造完美熟成奶茶」。今年4月進駐手搖飲料一級戰區台北市通化街，尚未正式開幕旋即爆紅，才在試營運期間就吸引人潮，天天大排隊的盛況維持好久，並迅速於桃園、台中都展店。
不料，日前因消基會抽查市售鮮奶茶，引起「標示不全」爭議。十盛再次向消費者說明，「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店所提供的熟成奶茶系列皆是由熟成生乳搭配台灣本地鮮奶所調製。熟成生乳中含有奶精成份讓奶茶喝起來更加濃郁，這也是消費者會喜愛十盛的原因。第一次有人勇敢創新挑戰把「奶精」搭配「鮮奶」，打造第三種奶茶新型態！
為了讓消費者可以更直接的感受十盛熟成奶茶濃郁且具特色的風味，十盛向各位奶茶控們發出邀請，宣布7月23日一日限定全台門市「買一送一」優惠活動，凡消費任一尺寸「極濃鍋煮」免費附上「純鮮奶鍋煮」乙杯，最好喝的奶茶就由消費者親自鑑定，每家門市限量300杯，數量有限，送完為止。
另外，同樣標示不清遭炎上的手搖飲料「珍煮丹」，因官網標示小農鮮奶卻換成光泉乳香世家，業者也承認是「煮母級的健忘」，早已針對出包的「姍姍紅茶拿鐵」連續放送3天「買一送一」半價優惠，向大眾真心道歉。