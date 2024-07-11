天眖日「補財運最佳」1年僅1天！3星座、3生肖運勢超狂　準備致富

珍煮丹買一送一道歉！小農鮮奶變光泉　「姍姍紅茶拿鐵」半價3天

▲手搖飲料「珍煮丹」被消基會抓包，官網標示小農鮮奶卻換成光泉乳香世家，業者承認「煮母級的健忘」，今宣布，出包的「姍姍紅茶拿鐵」將於7月13日起連3天「買一送一」半價優惠，向大眾真心道歉。（圖／珍煮丹提供）
▲手搖飲料「珍煮丹」被消基會抓包，官網標示小農鮮奶卻換成光泉乳香世家，業者承認「煮母級的健忘」，今宣布，出包的「姍姍紅茶拿鐵」將於7月13日起連3天「買一送一」半價優惠，向大眾真心道歉。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料「珍煮丹」被消基會抓包，官網標示小農鮮奶卻換成光泉乳香世家，業者承認「煮母級的健忘」，今（11）日宣布，出包的「姍姍紅茶拿鐵」將於7月13日起連3天「買一送一」半價優惠，向大眾真心道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
消基會今年4～5月針對市面上74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售的鮮奶茶飲進行調查，發現僅8家店家（佔10.8%）在品牌官網或菜單上，完全揭露自己使用的牛奶品牌，顯示對消費大眾資訊揭露不足。其中，查到「珍煮丹」手搖飲料於官網標示「姍姍紅茶拿鐵」使用小農鮮奶，但調查員口頭詢問店員卻獲「採用光泉乳香世家」品牌，掀起熱議。

珍煮丹官方表示，因販售飲品以鮮奶佔大宗，為穩定鮮奶品質與供貨，於今年年初全台門市更換鮮奶供應商，從原本小農鮮奶更換為光泉乳香世家。坦承因內部疏失，未即時修改官網及外送平台之品項「姍姍紅茶拿鐵」風味敘述說明，造成消費者對鮮奶品牌標示產生疑慮，深感抱歉。更在粉專回覆網友：「珍煮丹是年初才更換供應商，不是因為價格取向。是因為門市的鮮奶使用量非常大，故而選擇國內光泉大廠維持穩定的供貨。」

▲珍煮丹為小農鮮奶換光泉致歉公告。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
▲珍煮丹為小農鮮奶換光泉，標示疏失致歉。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
今業者表示，為了彌補姍姍來遲的修正，特別推出了三天限定的「姍姍紅茶拿鐵買一送一」。全台珍煮丹門市於7月13日至7月15日，購買一杯姍姍紅茶拿鐵，即可免費獲得第二杯。提醒大家，姍姍紅茶拿鐵同品項買一送一活動僅限至門市臨櫃購買，其餘管道不適用；同品項買大杯送大杯、買中杯送中杯，依此類推且不可更換其他商品；活動品項加料需額外補差額；優惠不併用。

業者強調，因疏忽給消費者帶來不便，深感遺憾。品牌內部已採取緊急措施以確保類似情況不再發生，並將持續努力提升我們營運服務和品質水準，再次感謝大家對珍煮丹的支持。

▲週一開工上班不憂鬱，星巴克咖啡「第2杯折100元」優惠今起連喝2天，最便宜美式一杯60元、星冰樂一杯只要65元；cama café會員年中慶寄杯活動最高「打85折優惠」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克全台門市、外送都有「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，星巴克「買一送一」今起門市、外送都爽喝，即日起至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，快喝「買一送一」半價優惠；暑假即日起至7月12日每週三至五，外送foodomo爽喝星巴克指定飲品「買一送一」有星冰樂！爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。CoCo都可暑假7月11日至7月14日也送上「楊枝甘露45元」、「HPP鮮鳳梨40元」特價，單杯現省25元，各門市自選2天限時開跑。

星巴克「買一送一」星冰樂93元！CoCo「楊枝甘露45元」今起喝4天

挑戰炸雞最低價！拿坡里12塊炸雞399元　肯德基7塊299元隱藏買法

2大披薩火拚！必勝客10款199元起、達美樂殺4折「比買1送1便宜」

韓國雲朵包CARLYN台中新光三越開搶！獨家款式、打卡拍貼優惠一覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生