珍煮丹買一送一道歉！小農鮮奶變光泉　「姍姍紅茶拿鐵」半價3天

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珍煮丹官方表示，因販售飲品以鮮奶佔大宗，為穩定鮮奶品質與供貨，於今年年初全台門市更換鮮奶供應商，從原本小農鮮奶更換為光泉乳香世家。坦承因內部疏失，未即時修改官網及外送平台之品項「姍姍紅茶拿鐵」風味敘述說明，造成消費者對鮮奶品牌標示產生疑慮，深感抱歉。更在粉專回覆網友：「珍煮丹是年初才更換供應商，不是因為價格取向。是因為門市的鮮奶使用量非常大，故而選擇國內光泉大廠維持穩定的供貨。」
今業者表示，為了彌補姍姍來遲的修正，特別推出了三天限定的「姍姍紅茶拿鐵買一送一」。全台珍煮丹門市於7月13日至7月15日，購買一杯姍姍紅茶拿鐵，即可免費獲得第二杯。提醒大家，姍姍紅茶拿鐵同品項買一送一活動僅限至門市臨櫃購買，其餘管道不適用；同品項買大杯送大杯、買中杯送中杯，依此類推且不可更換其他商品；活動品項加料需額外補差額；優惠不併用。
業者強調，因疏忽給消費者帶來不便，深感遺憾。品牌內部已採取緊急措施以確保類似情況不再發生，並將持續努力提升我們營運服務和品質水準，再次感謝大家對珍煮丹的支持。
另外，星巴克「買一送一」今起門市、外送都爽喝，即日起至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，快喝「買一送一」半價優惠；暑假即日起至7月12日每週三至五，外送foodomo爽喝星巴克指定飲品「買一送一」有星冰樂！爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。CoCo都可暑假7月11日至7月14日也送上「楊枝甘露45元」、「HPP鮮鳳梨40元」特價，單杯現省25元，各門市自選2天限時開跑。