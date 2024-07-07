星巴克這款咖啡最盤！前員工證實7種買法超浪費　每週喝買一送一

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1、建議去冰！別花錢買裝有半杯冰塊的飲料
在星巴克買飲料想省錢的最方便方法，就是建議冰飲可以「去冰」。因為在星巴克，若消費者提出少冰或去冰，店員會以飲料代替冰塊補滿杯子，因此建議消費者別再花錢買裝有半杯冰塊的飲料。
2、不要點美式咖啡！這樣買更划算
該名前星巴克員工透露，美式咖啡其實就是三杯加水的濃縮咖啡，建議顧客可以直接購買雙倍或三倍濃縮咖啡，請店員用大杯裝並要求加水，就能以划算價格喝到「美式咖啡」。
3、不要浪費錢買「特大杯熱拿鐵」
咖啡師還分享，星巴克的特大杯熱拿鐵和特大杯熱卡布其諾，都是放雙倍濃縮咖啡，該份量與同款咖啡大杯的量僅是一樣的，提醒消費者可能多花錢反而買到被稀釋的咖啡。不過若是冰拿鐵可就不一樣了，大杯冰拿鐵含有兩份（雙倍）濃縮，而特大杯冰拿鐵則含有三份濃縮
4、想喝甜香拿鐵，別加價購買香草風味糖漿
有些人可能會加價購買香草風味糖漿，來讓咖啡飲品增加一些甜味。但該星巴克前店員指出，其實星巴克原本就是使用香草風味的豆醬，若想喝甜香的拿鐵，建議直接以豆漿換掉牛奶就可以了。
5、不要花錢買杯子！用星禮程直接換週邊商品
星巴克馬克杯、隨行杯等週邊商品推陳出新有夠快，可愛設計總讓人一秒圈粉。如果是名常客，建議不要花錢買杯子，可以透過星巴克的獎勵計畫「星禮程Starbucks Rewards」來兌換。
以台灣為例，註冊成為星巴克會員，每消費35元可獲贈一顆星星，累積66顆星星成為「綠星級會員」，可以獲得免費中杯飲料及生日慶賀禮；累積168顆星星的「金星級會員」可享金星禮門市回饋與線上兌換、及指定新品飲料嚐鮮優惠等好康，而且金星禮星星還能兌換糕點、咖啡豆，更享有專屬商品兌換及參加品牌活動的機會。
6、自備飲料杯「扣10元」別錯過！
台灣星巴克鼓勵消費者自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，提供自備環保杯等可重複使用材質的容器，購買咖啡飲料享「杯扣10元」優惠。
7、星巴克有免費提供飲水！
事實上，星巴克可是有免費提供飲水的，只要消費者內用消費時，都能向店員索取水，必要時還能詢問店員是否能加冰塊、或提供熱水服務。
而平常想喝划算價格的星巴克，除了鎖定《NOWnews今日新聞》即時優惠資訊報導；也能透過星巴克foodomo外送獨家指定飲品「買一送一」好友分享優惠，譬如本週至7月12日每週三至五，特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂更只要93元「百元有找」！或鎖定foodpanda外送，整個7月「每週二」下訂星巴克指定專區，消費滿279元輸入優惠碼「週二星享日」現折70元。