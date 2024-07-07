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星巴克這款咖啡最盤！前員工證實7種買法超浪費　每週喝買一送一

▲不少人愛挖苦買星巴克咖啡很盤，現在更有星巴克前員工證實「7種買法」超浪費，尤其入手美式咖啡與熱拿鐵最不滑算；《NOWnews今日新聞》再透露每週爽喝「買一送一」的秘訣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少人愛挖苦買星巴克咖啡很盤，現在更有星巴克前員工證實「7種買法」超浪費，尤其入手美式咖啡與熱拿鐵最不滑算；《NOWnews今日新聞》再透露每週爽喝「買一送一」的秘訣。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

全球知名Starbucks星巴克，不只販售咖啡，更倡導「咖啡將持續帶來美好的體驗」；在台灣更是從分店數到營收都是市佔率最高的連鎖咖啡品牌。不過也有不少人愛挖苦買星巴克咖啡很盤，現在更有星巴克前員工證實「7種買法」超浪費，尤其入手美式咖啡與熱拿鐵最不划算；《NOWnews今日新聞》再透露給大家，每週爽喝「買一送一」的秘訣。

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雖然不少台灣人老愛挖苦買星巴克咖啡很盤，但事實上，在台灣星巴克從分店數到營收都是市佔率最高的連鎖咖啡品牌。根據《Business Insider》報導，一名曾在星巴克工作過的咖啡師分析，在星巴克「7種買法」超浪費，他也提出實用建議想幫消費者省錢。
1、建議去冰！別花錢買裝有半杯冰塊的飲料
在星巴克買飲料想省錢的最方便方法，就是建議冰飲可以「去冰」。因為在星巴克，若消費者提出少冰或去冰，店員會以飲料代替冰塊補滿杯子，因此建議消費者別再花錢買裝有半杯冰塊的飲料。

▲2019年秋季首次導入燕麥奶的星巴克，現在已有多達4款植物奶可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲曾在星巴克工作過的咖啡師，透露美式咖啡及拿鐵的划算買法。（圖／記者蕭涵云攝）
2、不要點美式咖啡！這樣買更划算
該名前星巴克員工透露，美式咖啡其實就是三杯加水的濃縮咖啡，建議顧客可以直接購買雙倍或三倍濃縮咖啡，請店員用大杯裝並要求加水，就能以划算價格喝到「美式咖啡」。

3、不要浪費錢買「特大杯熱拿鐵」
咖啡師還分享，星巴克的特大杯熱拿鐵和特大杯熱卡布其諾，都是放雙倍濃縮咖啡，該份量與同款咖啡大杯的量僅是一樣的，提醒消費者可能多花錢反而買到被稀釋的咖啡。不過若是冰拿鐵可就不一樣了，大杯冰拿鐵含有兩份（雙倍）濃縮，而特大杯冰拿鐵則含有三份濃縮

4、想喝甜香拿鐵，別加價購買香草風味糖漿
有些人可能會加價購買香草風味糖漿，來讓咖啡飲品增加一些甜味。但該星巴克前店員指出，其實星巴克原本就是使用香草風味的豆醬，若想喝甜香的拿鐵，建議直接以豆漿換掉牛奶就可以了。

▲星巴克咖啡耕耘台灣市場24年，今年星禮程邁入第6年、星禮程金星禮也迎向2週年，攜手米其林餐盤推薦的EMBERS餐廳，共同打造一夜快閃限定的「金星晚宴」，限量28位名額，只在5/27(五)登場，想要朝聖的粉絲需先擁有金星會員身份才能報名參加。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克星禮程金星禮曾攜手米其林餐盤推薦的EMBERS餐廳，共同打造一夜快閃且限量名額的「金星晚宴」，連會員都搶破頭（圖／記者蕭涵云攝）
5、不要花錢買杯子！用星禮程直接換週邊商品
星巴克馬克杯、隨行杯等週邊商品推陳出新有夠快，可愛設計總讓人一秒圈粉。如果是名常客，建議不要花錢買杯子，可以透過星巴克的獎勵計畫「星禮程Starbucks Rewards」來兌換。

以台灣為例，註冊成為星巴克會員，每消費35元可獲贈一顆星星，累積66顆星星成為「綠星級會員」，可以獲得免費中杯飲料及生日慶賀禮；累積168顆星星的「金星級會員」可享金星禮門市回饋與線上兌換、及指定新品飲料嚐鮮優惠等好康，而且金星禮星星還能兌換糕點、咖啡豆，更享有專屬商品兌換及參加品牌活動的機會。

6、自備飲料杯「扣10元」別錯過！
台灣星巴克鼓勵消費者自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，提供自備環保杯等可重複使用材質的容器，購買咖啡飲料享「杯扣10元」優惠。


7、星巴克有免費提供飲水！
事實上，星巴克可是有免費提供飲水的，只要消費者內用消費時，都能向店員索取水，必要時還能詢問店員是否能加冰塊、或提供熱水服務。

▲星巴克響應環保減塑，今確定擴大「循環杯服務」達成60家門市，並將持續拓點、於2023年底達成全門市皆能提供循環杯服務。只要使用官方APP每杯預扣押金50元即可租借循環杯，之後購買飲料就能享有環保杯折扣「每杯省10元」。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克除了有自備飲料杯「扣10元」優惠，響應環保減塑更擴大「循環杯服務」，使用官方APP每杯預扣押金50元即可租借循環杯，之後購買飲料也能享有環保杯折扣「每杯省10元」。（圖／台灣星巴克提供）
而平常想喝划算價格的星巴克，除了鎖定《NOWnews今日新聞》即時優惠資訊報導；也能透過星巴克foodomo外送獨家指定飲品「買一送一」好友分享優惠，譬如本週至7月12日每週三至五，特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂更只要93元「百元有找」！或鎖定foodpanda外送，整個7月「每週二」下訂星巴克指定專區，消費滿279元輸入優惠碼「週二星享日」現折70元。

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