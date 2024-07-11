星巴克「買一送一」星冰樂93元！CoCo「楊枝甘露45元」今起喝4天

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星巴克「集團同慶」好友分享日爽喝「買一送一」優惠！即日起至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，快喝「買一送一」半價優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
想划算喝星冰樂也有聰明買法！暑假即日起至7月12日每週三至五，外送foodomo爽喝星巴克指定飲品「買一送一」有星冰樂！除了特大杯「冰那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冰焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」則是兩杯優惠價185元（原價370元），免出門就能爽喝冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」快喝起來。
📌今起連喝4天！CoCo都可「楊枝甘露45元」、HPP鮮鳳梨系列40元
CoCo都可暑假開跑消暑降溫好康活動啦，7月11日至7月14日，各門市自選2天限時開跑，爽喝中杯「楊枝甘露」特價45元，無論是胖胖版或纖細版都有優惠，香濃芒果及搭配酸甜紅柚果肉、Q彈西谷米及蜜香凍配料「單杯現省25元」超划算；同時大杯HPP鮮鳳梨可樂達、HPP鮮鳳梨綠茶也下殺40元折扣開喝。
提醒大家，現場門市、都可訂都同享優惠，商場及部分門市不參與；建議可先查詢附近門市優惠時間再出門，鐵粉連喝4天優惠到週末很可以。