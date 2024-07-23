星巴克「買一送一」特大杯美式63、星冰樂78元　摩斯紅茶也買1送1

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星巴克最新2024盛夏推薦14款「買一送一」好友分享日優惠！7月23日11:00-20:00至全台門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂都「買一送一」。
◾️幫大家盤點試算「14款特大杯飲品」優惠最低價：
冷萃咖啡80元（兩杯160元）
夏日冰柚冷萃咖啡88元（兩杯175元）
特選馥郁那堤88元（兩杯175元）
美式咖啡63元（兩杯125元）最便宜咖啡
焦糖瑪奇朵85元（兩杯170元）
玫瑰蜜香茶那堤80元（兩杯160元）
醇濃抹茶那堤83元（兩杯165元）
經典紅茶葛粉燕麥那堤95元（兩杯190元）
經典紅茶葛粉杏仁奶那堤95元（兩杯190元）
芝麻杏仁豆腐星冰樂90元（兩杯180元）
摩卡可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）
焦糖可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）
醇濃抹茶星冰樂93元（兩杯185元）
特雙果果汁星冰樂78元（兩杯155元）最便宜星冰樂
📌明起連喝17天星巴克「買一送一」！盛夏數位體驗今起先領券
總算又等到星巴克最新數位體驗「SUMMER PARTY盛夏」抽獎優惠！7月24日至8月9日連續17天，一起完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，包括超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，每天都能抽獎、天天喝優惠。提早今7月23日起預先領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日，每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌摩斯漢堡：摩斯蒟蒻冰紅茶「買一送一」連喝3天
摩斯漢堡即日起至7月25日連續3天，全台門市也開喝「摩斯蒟蒻冰紅茶買一送一」優惠，原價65元的摩斯蒟蒻冰紅茶、現在一杯33元就開喝！MOS週二咖啡日也好評回歸，即日起至9月30日每週二全時段，門市購買咖啡中杯摩斯咖啡享優惠價39元，加價20元可升級中杯拿鐵咖啡、加價15元升級澳式黑咖啡、加價35元升級成摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾，奶茶控也可加價10元升級大杯摩斯經典奶茶。