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洪一中、陳金鋒對決王建民！中職明星賽十大經典感動時刻一次看

▲台鋼雄鷹總教練洪一中，代打出賽，面對王建民還敲出安打，堪稱史上最扯中職明星賽。（圖／林柏年攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中，代打出賽，面對王建民還敲出安打，堪稱史上最扯中職明星賽。（圖／林柏年攝）

記者吳政紘/綜合報導

2024中職明星賽在21日在大巨蛋劃下句點，但這次明星賽堪稱是「史上最經典」，不但會長蔡其昌願意讓球員「打破常規」上場讓王建民、彭政閔、陳金鋒、洪一中等大咖球星獻技，並且演出「夢幻對決」，以照顧所有球迷，而這次明星賽已經無法超越，因為最後潘威倫、周思齊引退，球迷不但開心，也重新找回對棒球的熱情。20日明星賽首戰，吸引高達33688位球迷進場，打破中職史上明星賽最多球迷進場紀錄，21日比賽也有吸引28666人到場，兩天合計吸引62354位球迷到場，此外，明星賽中場活動邀請53歲凍齡女神蘇慧倫演唱多首歌曲，也讓球迷掀起「回憶殺」。《NOWnews今日新聞》也帶球迷回顧這次明星賽10大經典時刻。

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宛如中華隊　中職明星賽難超越

本屆明星賽將由「中華職棒明星隊」出戰「世界12強中華隊」，中華職棒明星賽也將舉行技術挑戰賽，包括全壘打大賽野手速球王、叫恁總誒出來打、趣味接力賽等，結果沒想到大高潮在最後11分鐘，從王建民上場投球開始，洪一中也上場打擊，接下來陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平、張建銘全部上場，讓球迷超級興奮，紛紛喊「賺爛了」。

中職明星賽10大經典時刻：

1.周思齊穿上誠泰球衣！回憶無價

中職明星隊，由42歲最老開路先鋒周思齊，連兩天分別穿上誠泰COBRAS當年實戰主客球衣亮相，勾起老蛇迷回憶，他說：「看到象皮蛇骨的球迷於心不忍，所以希望讓他們開心。」

周思齊在明星賽「最後一舞」，他穿上誠泰球衣，身上85號的球衣，橘黑色搭配，讓球迷回憶起以前六隊的美好。

2.陳金鋒、平野惠一跟裁判組釋冰

中職明星賽首戰9局下，明星隊一、三壘指導教練陳金鋒、平野惠一，和楊崇煇、張展榮兩位裁判互換身分，打者拿莫伊漾擊出三壘邊線安打，變成得分。

中華隊總教練曾豪駒上前向「三壘審」平野惠一抗議，險些出現大場面，最後卻遭到「學長」陳金鋒聯手勸退，幾個總仔演很大，獲得不少掌聲。

3.臭馬傑森！林襄跟馬傑森互動

味全龍啦啦隊「小龍女」成員林襄，在看台上拿起麥克風，把9局上場打擊的前男友馬傑森的應援詞「GO JASON」改成「臭馬傑森」，讓全場3萬多球迷跟著大喊，相當逗趣，林襄坦承就是因為明星賽才可以「搞笑」。

馬傑森也被罵了後，展現出大氣，隊友郭天信還問他臭不臭，特別去聞，也獲得林襄按讚。

4.王建民攝影師　球員自拍照

中職明星賽首戰，王建民充當攝影師，他用手機自拍，不少球員都變成「粉絲」，王建民也上傳照片互動，跟球員打成一片。

5.叫恁總欸出來打！63歲洪總驚喜奪冠

中職最多勝總教練洪一中薑是老的辣，在「叫恁總欸出來打」比賽擊敗王建民、平野惠一等年輕教練奪冠。洪總賽後說：「可能我是比賽型選手」，但他賽前也是有「偷練」，透露自己可惜沒辦法開轟。

6.布雷後第一人！魔鷹展現怪力

台鋼雄鷹洋砲魔鷹在全壘打大賽展現怪力，兩天預賽、決賽合計敲出41轟，睽違16年，繼2008年洋砲布雷後再度奪冠，但在大巨蛋看到全壘打大賽，讓球迷很興奮，這兩天的大巨蛋之旅，魔鷹也十分受歡迎。

7.護國神嘟踏上大巨蛋！明星賽最後一舞

中職明星賽21日第二場，42歲的統一獅隊潘威倫5局登板，召喚昔日老搭檔高志綱重拾護具蹲捕，重現經典美好畫面，高志綱表示：「這就是嘟嘟的球」，不但展現出潘威倫特性，他也是中職明星賽最有看頭的投手。

8.中職60位啦啦隊女孩合體

史上最香！中職啦啦隊齊聚，中職明星賽開場舞由60位啦啦隊女孩熱舞開場，樂天舞蹈總監筱晴也特地設計每一支球隊特色，球迷一次可以看到台日韓啦啦隊女孩出賽，南珉貞、李多慧、安芝儇、Mingo等人，還有希美、千紘、趙娟週出賽等，除了李皓貞外，外援啦啦隊幾乎都沒有缺席。

9.傳奇經典對決　王建民上場

明星賽壓軸上演神獸對決。王建民在球迷聲聲喚下終於站上投手丘，連續面對洪一中、陳金鋒、彭政閔三傳奇打者，高潮迭起，尤其男子漢對決中，首球失控伸卡球砸中陳金鋒，再度逼出「合照」大場面。賽後王建民坦承太久沒投「開掉了」，而洪一中也透露自己想要「娛樂球迷」，他放下身段，洪一中下場打後，眾球星看到洪總來真的，也都紛紛下場，現場響起這些球星的當年應援曲，球迷都哭了。

10.火球餅、火哥對決

林岳平被叫上場後、葉君璋也下場蹲捕，兩人重現中華隊投捕搭檔，模仿割喉的打者「火哥」張建銘，為史上最強明星賽畫下句點，2天超過6萬3千位球迷留下滿滿回憶。

▲63歲洪一中對決王建民，傳奇對決史上最經典，洪總敲出安打，讓全場沸騰。（圖／林柏年攝）
▲63歲洪一中對決王建民，傳奇對決史上最經典，洪總敲出安打，讓全場沸騰。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽在台北大巨蛋開打，第二戰9局下禁不起球迷一再鼓譟，王建民代表中華隊上場投球，此時陳金鋒原本被球迷喊出來要上場打擊，但鏡頭一轉，「洪總」洪一中上場打擊，還敲出安打。（圖／攝影林柏年攝）
▲中職明星賽在台北大巨蛋開打，第二戰9局下禁不起球迷一再鼓譟，王建民代表中華隊上場投球，此時陳金鋒原本被球迷喊出來要上場打擊，但鏡頭一轉，「洪總」洪一中上場打擊，還敲出安打。（圖／攝影林柏年攝）
▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意。（圖／林柏年攝）
▲退役球星彭政閔，在中職明星賽被球迷拱上打擊區，對決王建民只想著「不要打到我」。（圖／林柏年攝）
▲退役球星彭政閔，在中職明星賽被球迷拱上打擊區，對決王建民只想著「不要打到我」。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽葉君璋上場蹲捕，還跟總教練看暗號，很有氣勢。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽葉君璋上場蹲捕，還跟總教練看暗號，很有氣勢。（圖／林柏年攝）
▲統一獅總教練林岳平被叫上場後、葉君璋也下場蹲捕，兩人重現中華隊投捕搭檔，模仿割喉的打者「火哥」張建銘，為史上最強明星賽畫下句點，2天超過6萬3千位球迷留下滿滿回憶。（圖／林柏年攝）
▲統一獅總教練林岳平被叫上場後、葉君璋也下場蹲捕，兩人重現中華隊投捕搭檔，模仿割喉的打者「火哥」張建銘，為史上最強明星賽畫下句點，2天超過6萬3千位球迷留下滿滿回憶。（圖／林柏年攝）
▲模仿割喉的打者「火哥」張建銘，為史上最強明星賽畫下句點，2天超過6萬3千位球迷留下滿滿回憶。（圖／攝影林柏年攝）
▲模仿割喉的打者「火哥」張建銘，為史上最強明星賽畫下句點，2天超過6萬3千位球迷留下滿滿回憶。（圖／攝影林柏年攝）
▲富邦悍將總教練陳金鋒，上場充當一壘審，跟平野惠一享受當裁判的滋味，還把平野惠一跟曾豪駒分開，避免爭吵。（圖／記者林柏年攝）
▲富邦悍將總教練陳金鋒，上場充當一壘審，跟平野惠一享受當裁判的滋味，還把平野惠一跟曾豪駒分開，避免爭吵。（圖／記者林柏年攝）

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