洪一中、陳金鋒對決王建民！中職明星賽十大經典感動時刻一次看

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本屆明星賽將由「中華職棒明星隊」出戰「世界12強中華隊」，中華職棒明星賽也將舉行技術挑戰賽，包括全壘打大賽、野手速球王、叫恁總誒出來打、趣味接力賽等，結果沒想到大高潮在最後11分鐘，從王建民上場投球開始，洪一中也上場打擊，接下來陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平、張建銘全部上場，讓球迷超級興奮，紛紛喊「賺爛了」。
中職明星賽10大經典時刻：
1.周思齊穿上誠泰球衣！回憶無價
中職明星隊，由42歲最老開路先鋒周思齊，連兩天分別穿上誠泰COBRAS當年實戰主客球衣亮相，勾起老蛇迷回憶，他說：「看到象皮蛇骨的球迷於心不忍，所以希望讓他們開心。」
周思齊在明星賽「最後一舞」，他穿上誠泰球衣，身上85號的球衣，橘黑色搭配，讓球迷回憶起以前六隊的美好。
2.陳金鋒、平野惠一跟裁判組釋冰
中職明星賽首戰9局下，明星隊一、三壘指導教練陳金鋒、平野惠一，和楊崇煇、張展榮兩位裁判互換身分，打者拿莫伊漾擊出三壘邊線安打，變成得分。
中華隊總教練曾豪駒上前向「三壘審」平野惠一抗議，險些出現大場面，最後卻遭到「學長」陳金鋒聯手勸退，幾個總仔演很大，獲得不少掌聲。
3.臭馬傑森！林襄跟馬傑森互動
味全龍啦啦隊「小龍女」成員林襄，在看台上拿起麥克風，把9局上場打擊的前男友馬傑森的應援詞「GO JASON」改成「臭馬傑森」，讓全場3萬多球迷跟著大喊，相當逗趣，林襄坦承就是因為明星賽才可以「搞笑」。
馬傑森也被罵了後，展現出大氣，隊友郭天信還問他臭不臭，特別去聞，也獲得林襄按讚。
4.王建民攝影師 球員自拍照
中職明星賽首戰，王建民充當攝影師，他用手機自拍，不少球員都變成「粉絲」，王建民也上傳照片互動，跟球員打成一片。
5.叫恁總欸出來打！63歲洪總驚喜奪冠
中職最多勝總教練洪一中薑是老的辣，在「叫恁總欸出來打」比賽擊敗王建民、平野惠一等年輕教練奪冠。洪總賽後說：「可能我是比賽型選手」，但他賽前也是有「偷練」，透露自己可惜沒辦法開轟。
6.布雷後第一人！魔鷹展現怪力
台鋼雄鷹洋砲魔鷹在全壘打大賽展現怪力，兩天預賽、決賽合計敲出41轟，睽違16年，繼2008年洋砲布雷後再度奪冠，但在大巨蛋看到全壘打大賽，讓球迷很興奮，這兩天的大巨蛋之旅，魔鷹也十分受歡迎。
7.護國神嘟踏上大巨蛋！明星賽最後一舞
中職明星賽21日第二場，42歲的統一獅隊潘威倫5局登板，召喚昔日老搭檔高志綱重拾護具蹲捕，重現經典美好畫面，高志綱表示：「這就是嘟嘟的球」，不但展現出潘威倫特性，他也是中職明星賽最有看頭的投手。
8.中職60位啦啦隊女孩合體
史上最香！中職啦啦隊齊聚，中職明星賽開場舞由60位啦啦隊女孩熱舞開場，樂天舞蹈總監筱晴也特地設計每一支球隊特色，球迷一次可以看到台日韓啦啦隊女孩出賽，南珉貞、李多慧、安芝儇、Mingo等人，還有希美、千紘、趙娟週出賽等，除了李皓貞外，外援啦啦隊幾乎都沒有缺席。
9.傳奇經典對決 王建民上場
明星賽壓軸上演神獸對決。王建民在球迷聲聲喚下終於站上投手丘，連續面對洪一中、陳金鋒、彭政閔三傳奇打者，高潮迭起，尤其男子漢對決中，首球失控伸卡球砸中陳金鋒，再度逼出「合照」大場面。賽後王建民坦承太久沒投「開掉了」，而洪一中也透露自己想要「娛樂球迷」，他放下身段，洪一中下場打後，眾球星看到洪總來真的，也都紛紛下場，現場響起這些球星的當年應援曲，球迷都哭了。
10.火球餅、火哥對決
林岳平被叫上場後、葉君璋也下場蹲捕，兩人重現中華隊投捕搭檔，模仿割喉的打者「火哥」張建銘，為史上最強明星賽畫下句點，2天超過6萬3千位球迷留下滿滿回憶。