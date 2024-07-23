北北基桃宜暴風圈侵襲99%！窗戶貼膠帶能防颱嗎？　建築師揭真相

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為什麼大家的防颱第一動作，幾乎都是在窗戶上貼膠帶？因為多數人都認為，玻璃中間處比較脆弱，在玻璃窗上以對角線交叉貼「X」或是「米字型」可對抗較大的風壓。有專家建議，膠帶一定要從室內一側貼，而且最好貼到窗框外，讓玻璃中心有較佳的支撐點。
身兼中華民國室內設計協會秘書長的建築師林彥穎也曾告訴《NOWnews今日新聞》說，窗戶貼膠帶「那是七、八零年代、我爸爸那輩的做法了！」他表示，近十年住宅使用的玻璃組成、厚度與強度，都已經不需要再貼膠帶。
居家窗戶常見為氣密窗與傳統鋁窗，兩者皆有防風的功能，新屋、新裝修的房子中大多以氣密窗為主。林彥穎說，目前市售鋁窗玻璃都需經過風雨測試，符合安全標準才能上市，不過要是真的超過了10級強風，除了高強度的玻璃、鋁窗外，「貼X也沒用」。
根據CNS國家標準，水密性達8級風500pa（50kg/m²）才能稱為水密窗或防颱窗，台灣也有可抗14級風200pa的水密窗。依中央氣象署颱風分類，中度颱風為12至15級風，強烈颱風為16至17級。
若是家中玻璃強度不夠，又來不及更換，膠帶怎麼貼才有用？消防署表示，在大片玻璃上貼膠帶，是最常見的防颱措施之一，但膠帶只能減緩玻璃碎裂、飛散；若遇強風吹襲，利用膠帶強化玻璃的作用有限。在膠帶材質選擇上，建議最好用比一般封箱膠帶或透明寬膠帶更厚、更具軔性的膠帶。
此外，平時最好不要用菜瓜布、硬毛刷等硬材質的工具來刷洗玻璃，以免刮傷玻璃產生裂紋，否則裂紋很容易一直延伸，颱風一來就更擋不住強風了。
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