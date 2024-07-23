颱風最怕菜價漲！「這1周」蔬菜最貴　營養師曝囤菜指南：挑這2類

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不過，進入第3周以後，因部分產區蔬菜逐漸恢復生產，市場到貨量略增，價格上漲趨緩，惟產地可採收量尚不穩定；進入第4周以後，產地短期葉菜迅速恢復採收供應，到貨增加交易價格趨於回穩，薔蜜颱風時甚至較第3周價格下跌。
颱風季正式揭開序幕 聰明囤菜指南公開
颱風來襲時，高麗菜、青蔥等青菜因為生產區域較集中，一旦遭受颱風侵襲，便會連帶影響價格，波動相對也較大。營養師程涵宇曾受訪說，避開時令蔬食、選擇四季蔬菜，就是颱風來臨前的首要選菜守則之一。
她建議，菜葉類可選擇「夏季短期蔬菜」，例如空心菜生長較快，從播種到採收大概只需1個月，因此，若遇到價格波動，回穩速度相較其他蔬菜類來得快。
程涵宇表示，葉菜類蔬菜價格雖然回穩速度快，但仍舊易受颱風波動，導致價格翻倍飆漲，來不及等價格回穩的話，可以改買蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜，相較葉菜類也更容易保存，因此相較菜葉類比較不會因為颱風影響，而有哄抬價格的清況發生。
除了根莖類蔬菜外，營養師蔡宜庭也曾建議，可挑選芽菜類及瓜類食材，芽菜類如黃豆芽、綠豆芽、苜蓿芽種植方式較不容易受颱風或風雨影響，也是很棒的蔬菜選擇；瓜類則有大黃瓜、絲瓜、瓠瓜、小黃瓜等，夏天是瓜類蔬果的產季，跟葉菜類相比，價格相對會比較便宜一些。
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