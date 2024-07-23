凱米轉中颱進逼！社區「災前防颱」重點複習　專家曝7大注意事項

颱風最怕菜價漲！「這1周」蔬菜最貴　營養師曝囤菜指南：挑這2類

▲颱風來襲時，高麗菜、青蔥等青菜因為生產區域較集中，價格波動相對也較大。（圖／NOWnews資料照）
▲颱風來襲時，高麗菜、青蔥等青菜因為生產區域較集中，價格波動相對也較大。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

中度颱風凱米緊逼，周三、周四風雨最大！不過每次明明颱風還沒真的來襲，菜價受到預期心理早就聞「風」先漲！根據農糧署統計歷年颱風菜價波動，發現「葉菜類」在颱風來的第2周是漲幅巔峰，價格是前1周的52%~339%，直到第4周才會逐漸回穩。營養師分享囤菜指南，除了根莖類蔬菜外，生長速度快的短期菜葉也是好選擇。

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農糧署曾針對颱風、豪雨後批發市場蔬菜交易價量變動進行分析，發現歷次重大颱風、豪雨災害發生後，在大陸妹（福山萵苣）等短期葉菜類部分，批發市場交易價格在颱風、豪雨災害發生後首周，價格動盪幅度就已相當劇烈，推測係因蔬菜產區受損重加上消費者需求因素，導致價格相較於其他蔬菜漲幅較大，進入第2周後價格為災前第1周的52%~339%，此期間為短期葉菜類交易價格最高峰。

不過，進入第3周以後，因部分產區蔬菜逐漸恢復生產，市場到貨量略增，價格上漲趨緩，惟產地可採收量尚不穩定；進入第4周以後，產地短期葉菜迅速恢復採收供應，到貨增加交易價格趨於回穩，薔蜜颱風時甚至較第3周價格下跌。

▲12月22日起至明年1月1月，山茼蒿、小白菜、小松菜、空心菜和青江菜等多達26款有機葉菜(不含小農)，任選3包即現折20元。（圖／全聯提供）
▲每次颱風還沒正式襲台，菜價早已先漲。聰明主婦都得看準買菜時機。圖為示意，無關本新聞。（示意圖／全聯提供）
颱風季正式揭開序幕　聰明囤菜指南公開

颱風來襲時，高麗菜、青蔥等青菜因為生產區域較集中，一旦遭受颱風侵襲，便會連帶影響價格，波動相對也較大。營養師程涵宇曾受訪說，避開時令蔬食、選擇四季蔬菜，就是颱風來臨前的首要選菜守則之一。

她建議，菜葉類可選擇「夏季短期蔬菜」，例如空心菜生長較快，從播種到採收大概只需1個月，因此，若遇到價格波動，回穩速度相較其他蔬菜類來得快。

程涵宇表示，葉菜類蔬菜價格雖然回穩速度快，但仍舊易受颱風波動，導致價格翻倍飆漲，來不及等價格回穩的話，可以改買蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜，相較葉菜類也更容易保存，因此相較菜葉類比較不會因為颱風影響，而有哄抬價格的清況發生。

除了根莖類蔬菜外，營養師蔡宜庭也曾建議，可挑選芽菜類及瓜類食材，芽菜類如黃豆芽、綠豆芽、苜蓿芽種植方式較不容易受颱風或風雨影響，也是很棒的蔬菜選擇；瓜類則有大黃瓜、絲瓜、瓠瓜、小黃瓜等，夏天是瓜類蔬果的產季，跟葉菜類相比，價格相對會比較便宜一些。

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