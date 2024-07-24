房市不僅住宅熱　Q2全台交易額：「土地、商用」不動產全破8百億

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另一方面，本季有不少購入後將進行改建，以未來再開發角度購入不動產的案例，由於市中心大面積、區位佳的可開發土地越來越少見，加上政府大力推動都市更新，不少開發商轉而採取改建老舊建物策略，不只能插旗精華區域，也能享受都更及危老政策優惠，如海悅6月以27.53億元購入新店開明高職2,203坪校地，該土地屬於第四種住宅區，建物拆除後將可興建住宅出售。
此外，本季廠辦交易有超過6成來自新北市，且集中於五股新北產業園區、中和二八張工業區、土城及汐止，如欣欣天然氣以6.64億元購入中和工業區「遠雄擎光」；鑫創電子以3.5億元購入華固中原置地；土城綠意永寧1號AI智能園區也分別以4.56與4.49億元賣給兆勤科技與聯寶電子。
江珮玉表示，憑藉著區位優勢及佈局完善，新北市廠辦交易量逐年增加，2024年上半年交易總額已來到70億元，為疫情前2019年29億元的2.4倍，與2021年的58億元相比也成長了1.2倍，足見企業對其需求高且穩定。
土地方面，第二季土地重大交易總額共約420億元，其中又以高雄市最為熱絡，最受矚目的交易是三禾資產透過法拍，以42.98億元拍下建台水泥廠工業區、基地面積超過25,000坪的土地，該基地曾於2012年推動自辦重劃變更為特地住宅區及商業區，但因未於協議時間內點交公設用地，高雄市政府都發局依協議變更回工業區及鐵道用地，若成功再次推動重劃，土地價值將大幅提升。
除此之外，以合建模式與地主共同開發，也是近期土地開發的重要趨勢，本季有公告合建的土地面積將近1.5萬坪，包含海悅、全坤、國建、力麒、鉅陞、愛山林等開發商。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。