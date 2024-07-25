影／男提鋰電池進電梯！2秒後「噴黑煙爆燃」　驚悚真實影片瘋傳

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事發社區電梯口角度監視器畫面則顯示，等待電梯的住戶聽到爆炸聲後急忙找業管救人，並幫忙把電梯裡的傷者拖出，但男子一隻手已被炸斷，全身焦黑，但在醫護人員據報趕來時，他頭部仍左右轉動。
根據中國《澎湃新聞》報導，鋰電池在電梯爆炸事件發生在2021年10月8日，河北男子提著小型的電動車鋰電池進電梯釀禍。據悉，男子嚴重燒傷，救治後不幸在同年11月病逝。報導中，也提及成都成華區也曾發生類似事件，男子簽電動自行車進電梯釀禍，造成車內5人燒燙傷，其中還包含一名僅5個月大的女嬰。
上海明訂禁止鋰電池進電梯 台灣專家看法公開
隨著中國電動自行車快速增加，因違停、不當充電引發火災事故頻傳，上海市十六屆人大常委會審議並表決通過，將加強對違規充電行為的綜合治理，包含對私拉電線和插座為電動自行車及其蓄電池充電行為設定法律責任，禁止攜帶電動自行車或其蓄電池進入電梯等規定，並從今年6月1日起實施。
鋰電池進電池是否會引發安全疑慮？台灣事實查核中心曾諮詢工業技術研究院材料與化工研究所。工研院材化所說，電池的使用習慣也是影響電池品質的重要因素，使用者可以將電池帶回家裡充電，但要注意充電時家裡應該要有人、不要在睡覺時充電、不要充太久、儘量使用單一插座等正確的用電習慣。此外，電動車電池在正常使用下，除非電池有摔到，否則帶著電池進入電梯不會有風險。
台灣交通安全協會副理事長林志學也告訴事實查核中心說，大廠使用的電池品質相對穩定，較少發生短路燒起來的狀況。電池使用上要注意的是不要過度充電。因此，民眾在選購電動車輛或自行車時，必須要注意這些設備有無通過經濟部能源局安全性規範認證，比如經濟部工業局核發的電動機車TES標章。
消防署也提醒，電動車輛使用愈來愈普及，尤其電動自行車及電動機車數量近年來成長速度非常快，建議電動車輛應購買經檢驗合格車輛，不可自行改裝或加裝電池、充電時必需使用原廠充電器，停放在戶外較安全。