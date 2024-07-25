星巴克颱風天有開嗎？各店營業時間「一鍵查詢」 買一送一前先看
星巴克嗨喝2024最新優惠「全台買一送一」盛夏數位體驗，今（25）日遇上凱米颱風停班停課第二天，不少民眾都想問「星巴克颱風天有開嗎」？官方回應《NOWnews今日新聞》，提供星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，但由於各單店將根據各地天候及人力情況機動調整，建議民眾出門前再致電確認以免向隅。而手搖飲料店一沐日、可不可熟成紅茶、茶之魔手等品牌也有「部分店休」，提醒先電話聯繫再出門比較保險。
記者蕭涵云/綜合報導
2024星巴克最新「買一送一」數位體驗優惠開跑，一口氣嗨喝到8月，活動碰巧撞上颱風假停班停課，大家苦躲在家想搶喝星巴克優惠，又怕出門會撲空，不少民眾都在問「星巴克颱風天有開嗎」？官方回應《NOWnews今日新聞》：「星巴克重視每位顧客與夥伴的安全問題，考量颱風風雨會因時間及區域而有不同影響，各單店將根據各地天候及人力情況機動調整營業時間」。
幫大家準備星巴克企網「一鍵查詢」各店營業時間，但由於各單店將根據各地天候及人力情況機動調整，建議民眾注意自身安全、趁風雨變小再前往，且出門前別忘了先致電該門市確認，以免向隅。送上2024最新星巴克「SUMMER PARTY盛夏」數位體驗資訊，即日起至8月9日11:00-20:00，最便宜「星巴克買一送一」優惠，每天完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，包括划算「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，全台門市颱風天一樣有機會開喝優惠。
而不少人也相當愛喝手搖飲料，今停班停課第二天各大品牌門市營運也有些異動，像是一沐日雙北、彰雲嘉都沒開「全台近半門市7/25店休」，可不可熟成紅茶也公告「7/25(四)部分門市店休一日」，其他像是茶之魔手、Mr. Wish鮮果茶玩家、鮮茶道也都表示「7/25部分門市」暫停營業、店休一天。