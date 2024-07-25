76萬人朝聖！陽台「整排洗衣精」戰勝凱米颱風　神級用途被抖出了

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影片引發熱議，約20小時就吸引超過76萬人次觀看，超過3.5萬人按讚。朝聖網友紛紛留言問說「是黏住了嗎？」、「有沒有可能全部都是滿的？」、「這算是一種防颱措施嗎？」也有人分享，自家後陽台洗衣球整盒掉下來，「而且是橘子口味的，我以為天上飛來一盒破掉的雞蛋」。
不過，一名內行網友一見冷氣室外機上綁著的綠色板子（防鳥刺），直言「應該是防鴿子的！他瓶子黏這樣，鴿子才沒辦法來大便」。
防鴿5大招公開 物品掉落傷人恐面臨刑事責任
隱形鐵窗業者曾分享趕鴿子大招，包括「聲音讓鴿子不適」，例如運用超音波驅鳥器，可發出高於人類可聽覺20 KHz音波，刺激鳥類的感知系統和神經系統，這時鳥類會感到不適而離開；「味道驅趕鴿子」，例如氣味較濃的漂白水、消毒水，使鴿子不敢靠近，但若氣味消失鴿子可能又會來拜訪了。
還有「光線反射讓鴿子不敢靠近」，例如常見用光碟片驅鴿，但久而久之鴿子可能會習慣這光線的反射；「限制鴿子活動範圍」，例如在鴿子經常停留的地方如圍牆上、冷氣主機上、冷氣窗台等，安裝防鳥刺，限制鴿子的活動範圍，使鴿子無法停留於上方；也可考慮「加裝隱形鐵窗｣，不影響視線，又能有效阻止鳥類進入室內或在窗台上築巢。
事實上，颱風期間就算住家鐵皮屋、窗戶被強風吹落，只要砸毀他人財產，如汽機車，甚至造成人員傷亡的話，建築物所有人「未盡維護義務，就應負損害賠償責任」。
先前2016年莫蘭蒂颱風在高雄颳起13級強風，蔡姓男子因停在巷口的新車被吹落的鐵皮屋頂砸毀，向李姓屋主索賠，高雄地院審理後，一審判屋主要賠34萬7049元。
台南市工務局也提醒，廣告招牌未善加固定維護，掉落地面，已經危及人車的通行安全，且未申請建築物廣告物許可證，將依建築法第95-3條處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰；若因此造成民眾財物的損傷或者因此致人傷亡者，更需負擔刑法公共危險或民法損害賠償等相關責任。
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