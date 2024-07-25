台灣8歲童10年前坐金秀賢大腿！10年後2人相遇　神奇緣分合照超狂

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當年金秀賢還抽到一名約8歲的男粉絲，並把他抱起來放在自己腿上合照，金秀賢還開玩笑說：「小朋友太帥了，讓我壓力很大！」並表示回韓國後要減肥。
相隔10年，這位小男孩竟出現在金秀賢7月6日於林口的粉絲見面會上，他跟媽媽還幸運被抽中參加大合照，甚至被安排站在金秀賢旁邊。母子倆拿出當年8歲男孩坐在金秀賢腿上的合照，逗趣的同框和妙不可言的緣分，成為金秀賢粉絲津津樂道的話題：「天啊，小男孩長大了！」、「10年前和10年後的這位弟弟讓我羨慕！10年後又再見金秀賢，跟他媽媽都抽中合照，還站旁邊，這是什麼運氣和緣分？」
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。
但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。
沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢小檔案：
生 日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職 業：演員、歌手
語 言：韓語、英語、日語、漢語
學 歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》