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台灣8歲童10年前坐金秀賢大腿！10年後2人相遇　神奇緣分合照超狂

▲金秀賢今年7月6日二度在台舉辦粉絲見面會，他活動結束後遇到10年前也有參加自己台北見面會的男歌迷。（圖／翻攝D-SHOW臉書）
▲金秀賢今年7月6日二度在台舉辦粉絲見面會，他活動結束後遇到10年前也有參加自己台北見面會的男歌迷。（圖／翻攝D-SHOW臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星金秀賢今年因為主演戲劇《淚之女王》再度爆紅，7月6日在台二度舉辦粉絲見面會，會後更與幸運粉絲合照留念。近日有網友發現，合照的粉絲群中，有一位是金秀賢10年前在TICC舉辦見面會時抱過、坐他腿上的男孩，當時這位小朋友只有8歲，如今已是18歲的大男孩，奇妙緣分立刻引起討論。

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▲金秀賢2014年第一次來台舉辦見面會。（圖／木更國際娛樂有限公司）
▲金秀賢2014年曾來台在TICC舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝木更國際娛樂有限公司FB）
金秀賢2013年因《來自星星的你》走紅，並於2014年首度來台在TICC舉辦粉絲見面會，當年他在活動上除了表演，還分享《來自星星的你》的拍攝花絮，更現場Call out給粉絲、幫當月壽星慶生。

當年金秀賢還抽到一名約8歲的男粉絲，並把他抱起來放在自己腿上合照，金秀賢還開玩笑說：「小朋友太帥了，讓我壓力很大！」並表示回韓國後要減肥。

相隔10年，這位小男孩竟出現在金秀賢7月6日於林口的粉絲見面會上，他跟媽媽還幸運被抽中參加大合照，甚至被安排站在金秀賢旁邊。母子倆拿出當年8歲男孩坐在金秀賢腿上的合照，逗趣的同框和妙不可言的緣分，成為金秀賢粉絲津津樂道的話題：「天啊，小男孩長大了！」、「10年前和10年後的這位弟弟讓我羨慕！10年後又再見金秀賢，跟他媽媽都抽中合照，還站旁邊，這是什麼運氣和緣分？」

▲金秀賢與10年前抱過男孩合照，緣分驚豔網友。（圖／翻攝D-SHOW臉書）
▲金秀賢（右）與10年前抱過的男孩合照，緣分驚豔網友。（圖／翻攝D-SHOW臉書）
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。

但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。

沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。

金秀賢小檔案：
生　日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職　業：演員、歌手
語　言：韓語、英語、日語、漢語
學　歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》

▲金秀賢粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢今年7月三度來台、二度在台灣舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）

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