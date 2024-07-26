凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

8縣市停班課自己煮！「牛腩燴飯」食譜作法快收　大人小孩都愛吃

▲普橘島分享「牛腩燴飯」食譜作法，大人小孩都愛吃。（圖／普橘島提供）
▲普橘島分享「牛腩燴飯」食譜作法，大人小孩都愛吃。（圖／普橘島提供）

記者黃韻文／綜合報導

凱米颱風肆虐台灣後，今（26）日仍有8縣市持續停班停課，不想外出覓食，不如在家自己煮。有「最狂員餐」之稱的普橘島，廚師小翔教煮大人小孩都愛吃的「牛腩燴飯」，美味食譜作法快收藏。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。

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🟡小翔的牛腩燴飯（1至2人份）

📍你需要的食材
◾炒牛腩醬料食材：柱侯醬20克、蠔油15克、醬油10克、清水400毫升

◾其他食材：牛腩300克、牛筋150克、沙拉油10克、洋蔥片100克、紅蘿蔔40克、白蘿蔔60克、雞粉10克、砂糖10克、味素5克、米酒20毫升、太白粉水（粉15克：水15克）、白飯1碗、荷包蛋2顆、紅薑絲5克、香菜5克

▲小翔的牛腩燴飯。（圖／普橘島提供）
▲小翔的牛腩燴飯。（圖／普橘島提供）
📍自己做牛腩燴飯
1、先將牛腩以小火煸香上色再撈起備用

2、取一炒鍋加入沙拉油，將洋蔥爆香後依序加入柱侯醬、蠔油、清水煮滾

3、加入牛腩、牛筋、紅蘿蔔、白蘿蔔，以醬油、雞粉、砂糖、味素、米酒、太白粉水調味，中小火燉煮45分鐘

4、將牛腩及牛筋煮至喜好的軟嫩度後，淋入太白粉水勾芡

5、盛盤放入白飯、荷包蛋、紅薑絲、香菜裝飾即可

全台最狂員工餐廳，就在橘子集團 Gamania group 
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！

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書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日

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▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

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