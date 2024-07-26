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千萬透天豪宅毀了！百萬YTR成颱風受災戶　曝高雄家「損失百萬」

▲百萬YTR「Ru儒哥」昨拍片公開高雄2400萬透天豪宅淹水慘況，直呼「損失百萬有吧！」哭喊希望這是一場夢。（圖／翻攝Ru儒哥YouTUbe）
▲百萬YTR「Ru儒哥」昨拍片公開高雄2400萬透天豪宅淹水慘況，直呼「損失百萬有吧！」哭喊希望這是一場夢。（圖／翻攝Ru儒哥YouTUbe）

記者徐銘穗/綜合報導

YouTuber「Ru儒哥」以惡搞妹妹走紅，在YouTube上擁有超過120萬訂閱，他昨（25）公開自己位於高雄的2400萬豪宅被洪水入侵，1樓車庫裡停放的汽機車全泡水，水深還漫過重機排氣管，他工作室電競椅只露出頭靠處一角，直呼「損失百萬有吧！」哭喊希望這是一場夢。

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28歲的儒哥3年前砸2400萬元，在高雄購入一棟5樓電梯透天豪宅，一圓和全家人住大房子夢想。未料，凱米颱風來襲，離去時甩出一條「超肥厚」颱風尾，造成南部大雷雨狂炸，釀全台1468處淹水，當中有1004件都集中在高雄，最深達150公分，而儒哥也成了受災戶之一。

他也在影片中透露，拍攝當下還不是淹水最嚴重的時候，經過20分鐘，災情已經從膝蓋快淹到腰部，讓他不得不涉水通過工作室去搶救電腦主機，讓他無奈感嘆：「很像一場夢，很像我還在睡夢中，但是不是，這是事實！」並難過地表示：「好好一個家變成這樣，是在X是不是！」

▲Ru儒哥家車庫裡擺放的機車已泡水，家門外馬路已成小河。（圖／翻攝Ru儒哥YouTUbe）
▲Ru儒哥家車庫裡擺放的機車已泡水，家門外馬路已成小河。（圖／翻攝Ru儒哥YouTUbe）
高雄市府也公布相關救助方案，受災戶淹水超過50公分，每戶救助1.5萬元，住屋因災致毀損達不堪居住，每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。提醒受災戶要在30日內向各區公所申請災害救助。

1.因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元。

2.住屋室內淹水超過50公分：每戶救助1萬5000元。

3.住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。

4.住屋因災致毀損未達不堪居住：限定低收入戶及中低收入戶市民，每戶救助1萬5000元。

5.住屋因土石流入自室內樓地板起算達三十公分或面積達二分之一者：每戶救助1萬5000元。

▲家住高雄的百萬YouTuber「Ru儒哥」家門口已成小河，兩輛休旅車幾乎滅頂。而高雄計發生1004件淹水，占全國淹水件數的77%之多。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）
▲家住高雄的百萬YouTuber「Ru儒哥」家門口已成小河，兩輛休旅車幾乎滅頂。而高雄計發生1004件淹水，占全國淹水件數的77%之多。（圖／翻攝Ru儒哥YouTube）

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