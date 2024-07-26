高雄「肉身擋水」社區爆紅！專家揭做錯1事　防水閘門這樣裝才對

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上圓聯合建築師事務所合夥建築師彭康祐告訴《NOWnews今日新聞》表示，依據建築法規相關規定，「建築物除位於山坡地基地外，地下停車場坡道入口處，應依規定設置防水閘門（板）」，一般而言是90公分，基地高層如果高於90公分不用做，防水閘門設置高度也建議要達90公分或以上。
彭康祐說明，車道防水閘門通常分固定式與插銷式，前者不用時開啟置於車道兩側，可以直接拉出來用，最快速也省人力，另有插銷式防水閘門，是一片片組合的，需求人力較多也較費時，雖然有電動式的防水閘門，但因需考量閘門開關、重量等，較少人使用。
防水閘門關鍵：關閉時機 豪宅防洪作法曝
十彥築師事務所主持建築師林彥穎指出，因為水會產生壓力，防水閘門真正關鍵是關閉時機，等水淹道路上、大排都排水不及時，「（防水閘門）再關已經來不及」，嚴重會關不起來。
林彥穎也分享，一般大樓都設有筏基水箱做暫時性貯水，有的會再利用來澆灌植栽等，有的則是直接接到公共排水，類似中繼站概念，因此排水閥有無逆止作用很重要，而高價住宅會將排水系統中連動到觀測儀上，一但觀測無法負荷，就會連動到控制中心，自動啟動防水閘門，總而言之，「災害預防，先知道就贏一半」。
防水閘門正確安裝步驟 搭配2神物！地下室不泡水
高高順防水閘門受訪時也指出，高雄左營該棟新社區最大問題是「太晚裝」，直言早再發布颱風警報，或發布大雨特報時，就要趕緊裝，等到看見路面積水時再裝已經來不及。此外，也提醒不想地下室車輛變泡水車，除了防水閘門是不夠的，社區一定要有免斷電系統和抽水馬達，兩者相互發揮功效，才能確保水不會淹滿地下室。
業者也公開正確安裝防水閘門步驟及口訣「掀（掀起蓋子）、放（放入擋板）、鎖（鎖緊旋鈕）、察（檢查縫隙）、塞（塞住縫隙）」，安裝6步驟一次看，提醒平時要多練習，真正需要時才不會手忙腳亂。
1.掀：首先將防水閘門保護溝槽的蓋子取出，以便擋水片安裝
2.放：把防水擋片依序置入防水閘門溝槽中，記得黑色膠條要往下擺置並且壓到底
3.鎖：防水閘門邊柱旁的旋鈕依序鎖上，因為是連動式，勿一開始就把單一鈕鎖死
4.鎖：防水閘門邊柱上方的旋鈕也要往下壓迫鎖上
5.察：檢查防水閘門邊柱有無縫隙
6塞：最後，利用三角板壓緊防水閘門下方膠條做最後的防護措施
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