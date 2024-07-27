高雄大淹水！他家門口裝「防洪板」隔出2個世界　實戰對比照驚呆

政府出錢！必裝「防淹水神器」　高雄最高領4.7萬、台北全額補助

▲凱米颱風甩尾，南部淹大水，在地人曬出自家安裝防水閘門（防洪板）的實戰畫面，隔出「兩個世界」。（圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」）
▲凱米颱風甩尾，南部淹大水，在地人曬出自家安裝防水閘門（防洪板）的實戰畫面，隔出「兩個世界」。（圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」）

記者徐銘穗/綜合報導

真的不用再肉身擋水了！凱米颱風甩尾害得南部淹大水，百萬YouTuber「Ru儒哥」公開2400萬電梯透天淹水慘況，但也有在地網友曬出「防淹水神器」實戰照，擋水神板隔出一片清爽，讓人超羨慕。事實上，想要「防淹水神器」有機會讓政府出錢幫你蓋，高雄市最高補助4.7萬元，申請期限至8月31日止，兒台北市則是享全額補助，申請期限到12月31日止，完整防水閘門（防洪板or擋水板）補助金額、申請條件，《NOWnews今日新聞》一文整理。

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🔴高雄2024市民建置防水閘門(板)補助計畫

📍申請期限：113年5月1日至8月31日止(以收件日為準)，向建築物所在地區檢附相關文件提出公所。

📍申請資格：
(一)建築物所有權人設籍高雄市市民。
1.建築物為共有持分者，應取得其他所有權人同意。
2.建築物所有權人為低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明者，應檢附相關證明文件。

(二)依公寓大廈管理條例向本府報備大樓管理委員會或管理負責人。

(三)未向本府報備管理委員會或管理負責人之大樓，取得二分之一以上區分所有權人同意書。

(四)同一建物十年內受有政府機關相同性質之其他補助者，不得重複申請補助；已補助者，應追繳之。

▲居家型防水閘門。（圖／翻攝高高順防水閘門網站）
▲居家型防水閘門。（圖／翻攝高高順防水閘門網站）
📍補助金額：
1.地下室車道出入口為單車道者：每處最高補助新臺幣4萬。

2.地下室車道出入口為雙車道以上者：每處最高補助新臺幣4萬7千

3.1樓出入口寬度1公尺（含）以下者：每處補助新臺幣1萬2千元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣1萬5千元。

4.1樓出入口寬度逾1公尺，2公尺（含）以下者：每處補助新臺幣2萬元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣2萬3千元。

5.1樓出入口寬度逾2公尺，3公尺（含）以下者：每處補助新臺幣2萬7千元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣3萬元。

6.1樓出入口寬度逾3公尺者：每處補助新臺幣3萬5千元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣3萬8千元。

📍防水閘門(板)規定：
以金屬材質為原則，高度為90公分以上。未滿90公分者依比例遞減補助，例如，75~90公分高度為原補助金額90%，50~75公分補助80%，小於50公分則為70%。

▲高雄市防水閘門（防洪板、擋水板）補助最高4.7萬元，申請期限只到8月31日止。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市防水閘門（防洪板、擋水板）補助最高4.7萬元，申請期限只到8月31日止。（圖／高雄市政府提供）
🔴台北2024市民建置防水閘門(板)補助計畫

📍申請期限與額度：113年1月1日起至12月31日止，依區公所訪定市價全額補助

📍補助項目：

1.地下室車道出入口為單車道者。

2.地下室車道出入口為雙車道以上者。

3.1樓出入口寬度1公尺(含)以下者。

4.1樓出入口寬度逾1公尺，2公尺(含)以下者。

5.1樓出入口寬度逾2公尺，3公尺(含)以下者。

6.1樓出入口寬度逾3公尺者。

7.合法住所於地下室且有獨立出入口於1樓者亦可申請，但應檢附建物謄本或使用執照影本足以證明該處所屬於住宅使用。

📍防水閘門(板)規定：防水閘門(板)之材質以鋁合金或不鏽鋼為限。一戶或每一社區管理管委會，以補助2處為限。

📍申請流程：申請人提出申請，由區公所訪價後完成審核並通知推薦廠商後，應於30個日曆天內完成建置防水閘門(板)，並檢附施工前後照片各2張，向建築物所在地之區公所申請查驗，逾期不予補助。

區公所接獲申請查驗後應於15個日曆天內進行查驗，經查驗不合格或與核定內容不符，或未於指定日期（期限由區公所視現況決定）辦理改善完成者，不予補助；申請人隱匿不實或造假者，區公所應撤銷該補助案件並收回已撥付之款項。

▲（圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」）
▲「防淹水神器」防水閘門（防洪板、擋水板）擋住住宅外的淹水，為室內維持住一片乾爽。（圖／翻攝自臉書社團「高雄大小事」）

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