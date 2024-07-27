政府出錢！必裝「防淹水神器」　高雄最高領4.7萬、台北全額補助

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📍申請期限：113年5月1日至8月31日止(以收件日為準)，向建築物所在地區檢附相關文件提出公所。
📍申請資格：
(一)建築物所有權人設籍高雄市市民。
1.建築物為共有持分者，應取得其他所有權人同意。
2.建築物所有權人為低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明者，應檢附相關證明文件。
(二)依公寓大廈管理條例向本府報備大樓管理委員會或管理負責人。
(三)未向本府報備管理委員會或管理負責人之大樓，取得二分之一以上區分所有權人同意書。
(四)同一建物十年內受有政府機關相同性質之其他補助者，不得重複申請補助；已補助者，應追繳之。
📍補助金額：
1.地下室車道出入口為單車道者：每處最高補助新臺幣4萬。
2.地下室車道出入口為雙車道以上者：每處最高補助新臺幣4萬7千。
3.1樓出入口寬度1公尺（含）以下者：每處補助新臺幣1萬2千元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣1萬5千元。
4.1樓出入口寬度逾1公尺，2公尺（含）以下者：每處補助新臺幣2萬元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣2萬3千元。
5.1樓出入口寬度逾2公尺，3公尺（含）以下者：每處補助新臺幣2萬7千元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣3萬元。
6.1樓出入口寬度逾3公尺者：每處補助新臺幣3萬5千元；低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處補助新臺幣3萬8千元。
📍防水閘門(板)規定：
以金屬材質為原則，高度為90公分以上。未滿90公分者依比例遞減補助，例如，75~90公分高度為原補助金額90%，50~75公分補助80%，小於50公分則為70%。
🔴台北2024市民建置防水閘門(板)補助計畫
📍申請期限與額度：113年1月1日起至12月31日止，依區公所訪定市價全額補助。
📍補助項目：
1.地下室車道出入口為單車道者。
2.地下室車道出入口為雙車道以上者。
3.1樓出入口寬度1公尺(含)以下者。
4.1樓出入口寬度逾1公尺，2公尺(含)以下者。
5.1樓出入口寬度逾2公尺，3公尺(含)以下者。
6.1樓出入口寬度逾3公尺者。
7.合法住所於地下室且有獨立出入口於1樓者亦可申請，但應檢附建物謄本或使用執照影本足以證明該處所屬於住宅使用。
📍防水閘門(板)規定：防水閘門(板)之材質以鋁合金或不鏽鋼為限。一戶或每一社區管理管委會，以補助2處為限。
📍申請流程：申請人提出申請，由區公所訪價後完成審核並通知推薦廠商後，應於30個日曆天內完成建置防水閘門(板)，並檢附施工前後照片各2張，向建築物所在地之區公所申請查驗，逾期不予補助。
區公所接獲申請查驗後應於15個日曆天內進行查驗，經查驗不合格或與核定內容不符，或未於指定日期（期限由區公所視現況決定）辦理改善完成者，不予補助；申請人隱匿不實或造假者，區公所應撤銷該補助案件並收回已撥付之款項。
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