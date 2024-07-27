獨家／壯壯曝韓啦啦隊「像特種兵」　揭台徵選3階段：比空姐還難

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壯壯今年6月在韓國水原足球俱樂部擔任外援啦啦隊，問起和台灣的差異，壯壯說，「差滿多的！台灣的啦啦隊就是很青春無敵的感覺，每支球隊的女孩都有個人特色，像樂天有籃籃，她就是ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的、但很可愛，或是林襄現在到了味全龍，粉絲會想去味全龍看林襄，這些是台灣都可以叫得出來的（啦啦隊女神）。甚至把女孩明星化，所帶來的效益也可以帶給球團，像是周邊商品等等，但是這些在韓國的啦啦隊、球隊上是完全不可能出現的！」
壯壯透露，韓國的啦啦隊和球隊的經營是分開，啦啦隊隸屬經紀公司，球隊則是有球團經營，啦啦隊在應援時，光芒不可蓋過球員，「所以我覺得很特別，她們在表演的時候，有一種軍隊的氛圍在，她們很追求一致的角度，一樣的節奏，什麼環節要做什麼事，都要一樣，所以當你看過去的時候就很像一排『啦啦隊特種兵』。」
剛加入時也有些難適應，而且她所有練習都是參考線上影片，練好了之後再到韓國跟女孩們排練一天，隔天就正式表演了，壯壯也不好意思地說，「多少會有出錯啦，但都還凹得回來。」
韓文、英文比手畫腳 剛開始難逃孤獨感
身為唯一的外援成員，加上語言不通，壯壯不諱言剛開始確實有種孤獨感，「會有點怕怕的，有一種淒涼感，因為大家也是對妳很陌生，經紀人介紹我是新成員，介紹完大家也是一陣尷尬，確實也不知道說什麼！」
她只好硬著頭皮主動尋求幫助，「不主動求幫助不行啊！我隔天就要表演了，這也是一個很好的互動，就可以請教學姐動作怎麼跳，她們也會透過這樣的互動，發現其實妳很有禮貌，很好相處，加深彼此的印象，關係也會好得比較快。」不過每次她在韓國都只待7到10天，期間會有兩場賽事，剩下的時間要進行當地採訪，或是跟球員拍攝互動影片等等，行程滿檔，要學韓文，只能利用私下時間讀書了。
台灣啦啦隊競爭激烈 比空姐還難選上
不只是台灣的成員到韓國應援，韓國也有許多啦啦隊女神到台灣，包括李多慧、李晧禎、安芝儇、李雅英、朴旻曙、邊荷律等等，問起台灣和韓國哪邊的啦啦隊競爭比較激烈？壯壯分析，「台灣的競爭非常大！」因為每年徵選，都是從3、400人中選4到6位，她驚訝直呼，「有人統計，想當啦啦隊比當空姐還難。」
而啦啦隊的評選標準是什麼也令人相當好奇，壯壯說，「第一關是書面，就是簡歷，看看妳的年齡、資歷，都可以的話，會再請妳寄影像的自我介紹跟簡短的舞蹈片段。有通過的話再放到網路上，讓球迷、粉絲去按讚、分享，球團也會看哪個新人關注度是比較高的，會在心裡默默加分。」最後第三階段就是直接上舞台PK徵選，像面試一樣，會有評審給分。
壯壯笑說，「好險姐姐出道很早！你現在叫我這樣去，我真的覺得很難耶，要打贏400人不容易欸，然後好不容易進來了，發現有30個學姐，真的是一件很辛苦的事。」
壯壯當初學跳舞，本來是想當夜店舞者，結果簽了經紀公司後，剛好開始有啦啦隊成立，經紀公司就湊了幾個會跳舞的女生就上場了，壯壯想起當時還只有8個人，成立得很倉促，笑喊，「那時候還覺得什麼工作啊！這麼辛苦，一定要在大太陽下，好累，但跳著跳著，跳到現在關注度越來越高的時候，才認真突然想到，它變成了你一生的志業，幫人家加油可以是一個工作，真好！」