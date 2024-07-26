房子淹水怎麼辦？清潔專家曝「處理3步驟」　少做1動作恐淪蟲蟲屋

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首先，處理泡水屋第一步驟是「沖洗」。由於淹進家門的髒水都是從下水道、臭水溝裡冒出來的污水，當這些污水沖進住家每個角落，包括客廳、臥室、廚房、衛浴空間等，不論是地板、牆壁以及相關用具都一定沾滿大量泥沙、污垢以及細菌，人如果住在裡面一定會生病。因此當積水消退之後，請馬上用清水沖洗地板、牆壁及瓷磚，不只是沖掉泥沙、污垢，也把細菌、病菌一併沖洗掉。
然而，光是依靠清水沖洗是不可能把病菌都沖掉的，一定要透過「消毒」步驟才能確保淹水屋不再孳生細菌。謹慎一點的住戶可以連繫附近的清潔公司，以噴灑霧狀消毒水的方式，清潔屋內每個淹水的地方，居家消毒費用多以坪數計算，30坪以下價格為2000-2500元不等、30-50坪則是2500-3000元，不過北中南部行情有所差異，且這不包含除蟲費用。
省預算可用漂白水DIY消毒 10公升清水+200毫升漂白水
如果不願花小錢居家消毒，等到屋內出現黴菌斑、小蟲及跳蚤竄出時，恐怕就要花大錢了。若想省錢自己處理的話，可以用市售的漂白水充當消毒水，以10公升清水中倒入200毫升漂白水的稀釋比例，再以此稀釋過的清潔水均勻擦拭淹水過的地板、牆壁、門框以及各種家具、器具，一樣可以達到消毒的功效。
消毒過後的房子無法完全保證一定可以殺光細菌，只要屋內還有淹水後的潮濕環境，這些一點點的細菌就能衍生出大量的病菌、黴菌，而屋內的裝潢、木質門框、甚至水泥牆壁都會吸附一些水氣，所以最後的工作就是要讓屋內保持「乾燥」，消除潮溼的水氣，使用的方法有很多種，例如開啟屋內的除溼機、或電熱器烘乾屋內，沒有除濕機的住戶可以打開全部門窗，再開啟電風扇讓屋內保持通風即可。
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