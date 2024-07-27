家具、家電泡水怎麼辦？5大類救援指南　南部清潔隊清運回收重點

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家裡的小家電，像是風扇等如果泡水時間不太常，當水退去後，先不要急著開機，可以先用吹風機或除濕機弄乾，使用時也要小心測試內部零件是否短路，但如果泡水時間太久，電器內部多半已經損毀，建議送回維修，甚至報廢處理。
📍木質
如果是實木材質，如實木地板、實木櫥櫃，因材質較堅硬無縫隙，水不易滲入內部，依但發生泡水，可盡快擦乾並開啟除濕機，待完全乾燥後，可在表面打蠟或上木器漆，進行保護。
但如果是塑合本、密集板、木心板、美耐板等材質家具或地板，因多是採碎木經高壓而製，一泡水幾乎就會造成膨脹甚至變形，就算用除濕機乾燥後也沒救，建議丟棄。
📍磁磚、塑膠
磁磚地板或牆面，以及塑膠製家具，如塑膠地板等，處理方式較為簡單，只要清洗擦拭乾淨，再搭配除濕機去除濕氣即可。
📍廚具、餐具
泡過水的廚房用具和餐具，因水中可能有細菌、寄生蟲，建議清洗乾淨後，要再煮沸30分鐘以上，並且烘乾消毒，體積太大無法「水煮」的話，可用稀釋的漂白水浸泡擦拭後，再用煮沸過的水沖洗乾淨即可。
📍布製
地毯、窗簾、沙發、床墊等布製的家具家飾，像窗簾、地毯可以用大量清水清洗後再除濕，或是花些預算送到專業洗衣店清潔，但沙發、床墊就麻煩了，裡面泡棉很難清乾淨，而且潮濕後很容易發霉，不建議再繼續用了。
要注意！泡水後不堪使用的沙發、櫥櫃等大型家具，不能隨便亂丟在屋外喔！應該先和在地清潔隊聯繫並約定清運時間，亂丟在屋外可能會造成環境髒亂並影響交通，還會被依廢棄物清理法處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。
📍高雄市清潔隊聯絡資訊
高雄市政府環境保護局
上班時間：上午8:00 ~ 12:00，下午13:30 ~ 17:30（週末、例假日公休）
電話：07-7351500
官方臉書：高雄市政府環保局
📍台南市清潔隊聯絡資訊
台南市政府環境保護局
上班時間：上午8:00 ~ 12:00，下午13:30 ~ 17:30（週末、例假日公休）
電話：06-2686751
官方臉書：臺南市政府環境保護局粉專
線上申請：大型廢棄物清運
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