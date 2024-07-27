颱風後菜價漲！全聯空心菜特價27元 家樂福設「高麗菜平價專區」
凱米颱風剛遠離台灣，菜價在狂風暴雨後也起飛！市場葉菜類售價大漲2到5成不等，根莖類也有約1到2成漲幅。對此，家樂福與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，還有微笑小農蔬菜特價，包括馬鈴薯買一送一優惠；全聯則搭配中元節檔期，限時推出蔬菜優惠，產銷履歷空心菜每把只要27元。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福今（27）日宣布與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，即起至8月5日前，高麗菜最低99元起，其中有機高麗菜每顆109元，產地來自雲林由農業部農糧署輔導，也是家樂福微笑小農的合作農民，外型漂亮且葉片飽滿整粒厚大，每天全台上架1萬顆，總進貨量約45噸，在全台家樂福量販跟超市同步開賣。
此外，家樂福「微笑小農」週末假日再加碼一波，即日起至7月29日前
◾家樂福BIO有機櫛瓜每盒約500克，特價99元
◾產銷履歷蒜頭（每袋約300克）特價79元
◾有機綠保馬鈴薯（每包約400克）特價49元買一送一
全聯則搭配中元節優惠，推出以下蔬菜限時優惠
📍即起至8月1日
◾空心菜250g／包，特價27元
◾敏豆200g／包，特價59元
◾善美有機小松菜250g／包，特價29元
◾善美的有機綠豆芽180g／包，特價18元
📍即起至8月8日
◾洋蔥480g／袋，特價32元
◾進口蘿蔔600g／條，特價33元
◾韭菜200g／包，特價39元
◾芹菜200g／包，特價52元