好香阿！李珠珢大巨蛋送上aespa《Supernova》 南珉貞加入一起跳
韓國職棒「起亞虎啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢今（27）日跟隊員朴星垠、劉世彬、朴信妃、鄭嘉睿、金韓拿首登大巨蛋，在前往表演的「上班路」中，周邊被擠得水泄不通，路人都傻眼：「明星賽大巨蛋車位都沒滿了，李珠珢來，連個車位都沒？」而當「起亞虎啦啦隊」一登場表演aespa的神曲《Supernova》，富邦悍將Fubon Angels的南珉貞、李晧禎也被捕捉到在旁跟著跳，種種事蹟皆驗證李珠珢的非凡人氣。
記者陳雅蘭／綜合報導
李珠珢因為一支應援曲「三振舞」紅遍亞洲，受訪時坦言自己也覺得不可思議，「那個影片這樣爆紅，我自己也意想不到，但是因為這樣多了很多支持自己的粉絲，覺得很感謝。」對於首次進到大巨蛋，李珠珢讚嘆：「不只是選手的設施，連啦啦隊的設施也很棒，一進來就被大巨蛋嚇到了。」
KIA TIGERS CHEERLEADER今天登場的開場舞，選自「SM娛樂」旗下女團aespa的神曲《Supernova》，在網友開心分享「李珠珢CAM」中，意外發現南珉貞、李晧禎也在一旁欣賞KIA TIGERS CHEERLEADER的表演，當進入副歌，南珉貞、李晧禎更列隊齊跳《Supernova》的招牌舉手舞，畫面十分逗趣。
KIA TIGERS CHEERLEADER今天也跟Fubon Angels合體帶來富邦悍將的主題曲《夠悍GoStronger》，「超香」的壯觀隊伍，掀起陣陣討論。
李珠珢是2023年出道的啦啦隊新秀，曾在1年內加入排球、籃球等4支運動隊伍擔任旗下啦啦隊，2024年加入職棒起亞虎後，因為在化妝時聽到應援曲「三振舞」則立即起身跳舞，畫面瘋傳抖音，李珠珢因此爆紅。超詳細的李珠珢介紹可「點此」查看。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（19歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IG、YouTube、TikTok、CHZZK、AfreecaTV