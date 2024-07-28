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全家出國16天「沒關冷氣又開窗」！崩潰了　內行揭關鍵：小錢免驚

▲出門多久不用關冷氣才省電，一直是大家節電的討論重點之一。但有網友全家出國16天，回來才發現冷氣、窗戶都沒關，崩潰了。（圖／記者徐銘穗攝）
▲出門多久不用關冷氣才省電，一直是大家節電的討論重點之一。但有網友全家出國16天，回來才發現冷氣、窗戶都沒關，崩潰了。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣夏天愈來愈熱，出門多久不用關冷氣才省電，一直是大家節電的討論重點之一。一名網友分享慘案，全家出國玩16天，回家開門一股涼風迎來，這才驚覺忘了關冷氣，而且窗戶也是開著的，崩潰了。貼文引發討論，內行網友揭關鍵，只要是變頻冷氣，電費應該只是「小錢」，不用太擔心。

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原PO在臉書「爆廢1公社」公開社團發文，分享全家出國玩16天，回來才發現出門前忘了關冷氣，點名「老婆最後一個關門的，門窗也都開著」，好奇問網友如果遇到這種事情會如何。

▲人夫分享出國16天忘了關冷氣也沒關窗的慘案。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲人夫分享出國16天忘了關冷氣也沒關窗的慘案。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
網友曝老公出國關「總電源」　害冰箱、冷凍櫃全死亡

貼文引發熱烈討論，網友們分享本人或親友慘案，留言勸慰人夫說「沒事啦！我家有次出門快半個月，我家老公賢慧的把總電源直接切掉！回來後我的冰箱、落地冷凍櫃全部報銷買新的！他現在也是好好的活著⋯⋯」、「我有家人定居美國，偶爾會回台灣住一兩個月，最近他們回台灣，打開家門覺得好涼快，後來才發現上次回美國之前冷氣沒關，這台冷氣連續開了半年」。

不少人把慘案當鬼故事在聽，內行網友揭關鍵，直言如果人夫家中裝的是變頻冷氣就沒差，用自家例子說明，「變頻冷氣噸數足夠的，整個月不關也不會超過2000元」、「我家房間冷氣24小時都開著，已經很久沒關過，客廳冷氣只有想到跟睡覺才關，電費一期3000出頭，包含公設電費」，勸慰人夫都能出國16天了，電費這點小錢不算什麼

▲安裝冷氣時，室內機要留意4重點，裝室外機也要注意5件事，沒注意預留空間，未來機器壞了可能會被師傅拒修。（圖／家庭消費中心攝）
▲加裝冷氣控制器，可以遠端遙控家中冷氣，發現出門忘了關時，可以即時關閉。（圖／NOWnews資料照）
忘關冷氣救星：冷氣控制器　免找師傅！自己就能裝

事實上，如果你經常忘記關閉冷氣，那麼「智慧家電控制器」就是你的救星！布建監視器、Wi-Fi的居家科技業者曾分享一款「冷氣控制器」，只要一支十字螺絲起子，打開冷氣機蓋，把控制器排插插入，不用請師傅，自己就可以輕鬆安裝，花費2000元有找，但得使用Wi-Fi連線，才能遠端遙控，發現忘了關冷氣時，就可以透過遠端遙控關閉，也可以回家前提早開啟，或是設定冷氣定時、達一定溫度時關閉等，也能參加台電最新的節電獎勵方案。

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