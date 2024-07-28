全家出國16天「沒關冷氣又開窗」！崩潰了　內行揭關鍵：小錢免驚

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網友曝老公出國關「總電源」 害冰箱、冷凍櫃全死亡
貼文引發熱烈討論，網友們分享本人或親友慘案，留言勸慰人夫說「沒事啦！我家有次出門快半個月，我家老公賢慧的把總電源直接切掉！回來後我的冰箱、落地冷凍櫃全部報銷買新的！他現在也是好好的活著⋯⋯」、「我有家人定居美國，偶爾會回台灣住一兩個月，最近他們回台灣，打開家門覺得好涼快，後來才發現上次回美國之前冷氣沒關，這台冷氣連續開了半年」。
不少人把慘案當鬼故事在聽，內行網友揭關鍵，直言如果人夫家中裝的是變頻冷氣就沒差，用自家例子說明，「變頻冷氣噸數足夠的，整個月不關也不會超過2000元」、「我家房間冷氣24小時都開著，已經很久沒關過，客廳冷氣只有想到跟睡覺才關，電費一期3000出頭，包含公設電費」，勸慰人夫都能出國16天了，電費這點小錢不算什麼。
忘關冷氣救星：冷氣控制器 免找師傅！自己就能裝
事實上，如果你經常忘記關閉冷氣，那麼「智慧家電控制器」就是你的救星！布建監視器、Wi-Fi的居家科技業者曾分享一款「冷氣控制器」，只要一支十字螺絲起子，打開冷氣機蓋，把控制器排插插入，不用請師傅，自己就可以輕鬆安裝，花費2000元有找，但得使用Wi-Fi連線，才能遠端遙控，發現忘了關冷氣時，就可以透過遠端遙控關閉，也可以回家前提早開啟，或是設定冷氣定時、達一定溫度時關閉等，也能參加台電最新的節電獎勵方案。