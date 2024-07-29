巴黎奧運中華隊28日賽況總整理　戴資穎直落二勝！射箭女團不敵韓

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📌中華隊28日戰況：
羽球
女子單打小組賽-E組 戴資穎2:0勝 比利時TAN Lianne
射箭
女子團體16強淘汰賽5:1勝美國 晉級8強
女子團體8強淘汰賽 2:6負韓國 止於8強，第5名
桌球
男子單打64強 高承睿4:1勝 伊朗ALAMIAN Nima 晉級32強
女子單打64強 鄭怡靜4:0勝 喀麥隆共和國HANFFOU Sarah 晉級32強
混合雙打8強 林昀儒/陳思羽2:4負 中國王楚欽／孫穎莎 止於8強
男子單打64強 林昀儒4:1勝 波多黎各AFANADOR Brian晉級32強
羽球
男子單打小組賽-I組 周天成2:0勝 墨西哥GARRIDO Luis Ramon
男子雙打小組賽-D組 李 洋/王齊麟2:1勝 丹麥ASTRUP Kim /RASMUSSEN Anders Skaarup
混合雙打小組賽-C組 葉宏蔚/李佳馨0:2負 日本WATANABE Yuta /HIGASHINO Arisa 未晉級
網球
女子雙打第1輪 謝淑薇/曹家宜2:0勝 羅馬尼亞BEGU Irina-Camelia/NICULESCU Monica
體操
女子資格賽-第5組 丁華恬 分數12.533、排名50 未晉級決賽
拳擊
女子66公斤級32強 陳念琴4:1勝 多明尼加MORONTA HERNANDEZ Maria Altagracia晉級16強
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