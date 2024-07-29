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巴黎奧運中華隊28日賽況總整理　戴資穎直落二勝！射箭女團不敵韓

▲2024巴黎奧運我國羽球一姐「小戴」戴資穎迎來最後一舞，今（28）日在女單小組賽首戰中對戰比利時好手譚蓮妮（Lianne Tan），最終戴資穎以21：15、21：14直落二拍落譚蓮妮，為衝金之旅開出好彩頭。（圖／中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運我國羽球一姐「小戴」戴資穎迎來最後一舞，今（28）日在女單小組賽首戰中對戰比利時好手譚蓮妮（Lianne Tan），最終戴資穎以21：15、21：14直落二拍落譚蓮妮，為衝金之旅開出好彩頭。（圖／中華奧會提供）

套派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊28日力拼巴黎奧運獎牌失利，射箭女團在8強賽與強敵南韓糾纏，可惜沒能把握對方開賽不穩的機會，最終敗下陣來，本屆首面獎牌能難產。不過好消息是，台灣羽球一姊戴資穎和一哥周天成，在小組賽皆旗開得勝。

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黃金男雙「麟洋配」李 洋/王齊麟則擊敗丹麥歐錦賽組合，小組賽取得2連勝，有很大的機會能晉級淘汰賽。另外，「拳擊女王」陳念琴也順利挺進16強，朝生涯首面獎牌邁進。

▲林昀儒在巴黎奧運男單64強賽開胡，順利挺進32強。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒在巴黎奧運男單64強賽開胡，順利挺進32強。（圖／美聯社／達志影像）
📌中華隊28日戰況：

羽球

女子單打小組賽-E組 戴資穎2:0勝 比利時TAN Lianne

射箭

女子團體16強淘汰賽5:1勝美國 晉級8強

女子團體8強淘汰賽 2:6負韓國  止於8強，第5名

桌球

男子單打64強 高承睿4:1勝 伊朗ALAMIAN Nima 晉級32強

女子單打64強 鄭怡靜4:0勝 喀麥隆共和國HANFFOU Sarah 晉級32強

混合雙打8強 林昀儒/陳思羽2:4負 中國王楚欽／孫穎莎 止於8強

男子單打64強 林昀儒4:1勝 波多黎各AFANADOR Brian晉級32強

羽球

男子單打小組賽-I組 周天成2:0勝 墨西哥GARRIDO Luis Ramon

男子雙打小組賽-D組 李 洋/王齊麟2:1勝 丹麥ASTRUP Kim /RASMUSSEN Anders Skaarup

混合雙打小組賽-C組 葉宏蔚/李佳馨0:2負 日本WATANABE Yuta /HIGASHINO Arisa 未晉級

網球

女子雙打第1輪 謝淑薇/曹家宜2:0勝 羅馬尼亞BEGU Irina-Camelia/NICULESCU Monica

體操

女子資格賽-第5組 丁華恬 分數12.533、排名50 未晉級決賽

拳擊

女子66公斤級32強 陳念琴4:1勝 多明尼加MORONTA HERNANDEZ Maria Altagracia晉級16強

▲巴黎奧運陳念琴越打越順手，輕鬆挺進第二輪，朝生涯首面獎牌邁進。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運陳念琴越打越順手，輕鬆挺進第二輪，朝生涯首面獎牌邁進。（圖／美聯社／達志影像）

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