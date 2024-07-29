小宅亂象發燒！新北六區房價全面飆漲　「永和、新店」站上9字頭

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進一步觀察可發現，「汐止、永和」創價社區分別為12.05坪、15.44坪小宅，而「新店」則是在2022年就有小宅出現94.6/萬成交單價。顯示「低總價、高單價」小宅先行、中坪數再跟漲，建商這樣的操作手法在房市中持續發酵。
台灣房屋永和加盟店店東莊威玲表示，永和地狹人稠，且老屋遠多於新房，故低總價成屋相對稀有，市場求過於供，小宅單價也屢屢攀升。
針對此次創價的「朗廂」，她說明，該交易備註有「夾層空間」，實用空間大，目前社區出租行情在2.5~2.8萬之間，換算租金投報率可達2.2~2.4%左右，符合置產標準，若物件又有完整裝潢，更能吸引買方高價購入。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在「新青安」政策下，總價約1,200萬小宅相當搶手，而輕屋齡或剛完工交屋的「輕齡新大樓」屋況好公設新，結合成熟生活機能，頗能吸引換屋族目光，往往也容易創下區域高價，甚至出現搶買、秒殺的案例。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年景氣回升，再加上有AI題材助攻，讓台股交投火熱，龐大的資金量能也轉向房市，甚至還出現整批帶看、現場競價等市場亂象，深陷「再不趕快買，未來更買不起」氛圍，但購屋族也要留意，房市是否有過熱情形，須謹慎理性評估物件的區位和條件，忌追高殺低，多方評估後，再找好的時機點進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。