多年蟬聯米其林2星！RAW開到年底　8/16最後一季新菜「這天搶訂」

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我們對於RAW，覺得它是家Fine Dining（精緻高端餐飲）餐廳，但是RAW的官網上是這樣定義RAW的：「將傳統飲食文化和在地食材帶上餐桌，打造全新台灣美食視野。」且定位這裡是將法國巴黎的「Bistronomy」帶來，跳脫拘泥的用餐形式，以清新、自然、不做作且同時精準的烹調手法，讓屬於台灣的「Bistronomy」從此開始。
而米其林指南官網上則是這樣敘述RAW：「廚師江振誠在其出生地的餐廳，內部由兩個巨形流線型木製雕刻貫穿，視覺效果驚艷。食物亦同樣引人注目，十道菜套餐擺盤精緻，以獨特的風味、質感和溫度來重塑臺灣美食。」
有趣的是，米其林官網上還附註兩句話：「要從網上系統成功訂位，確實需要多一點的耐性與堅持。」的確，RAW真的很難訂到位，《NOWnews今日新聞》記者同樣也從未搶到位子過。而想預訂只能從RAW餐廳的官網（請按此），目前推出的是加長時間賣到08月15日的春季菜單，另還有「Communal table」，也就是「共享桌」的概念，一個人也可訂位，也就因此可能會與陌生人共餐，一起分享用餐體驗。
而訂到位子後，更有不少規定須遵守，像是無法更改人數、也無法再更改日期，只接受重新預約，取消須於14天前，14天內將不退費，且不接受10歲以下小孩，而服裝儀容需為smart casual，男士勿著露趾涼鞋或拖鞋。看似嚴謹，但這些其實也都是坊間高檔餐廳慣有的「遊戲規則」。
此外，江振誠也於今(29)日提到，8月16日將推出最後一季、最後一套新菜色，此新菜色，將從8月1日接受預約，勢必又將更提高搶到座位的困難度。
至於RAW一直以來的菜色，業者強調是順應節氣、尊重自然，讓好食材發揮最大價值且從來不重複菜色。江振誠今（29）日也提到，每一季都彷彿在開一家新的餐廳一樣，所以希望每一個人來這裡都有新的體驗，每個人的每一次都會是獨一無二的體驗，他細數10年來，等於是預備729個可能，他也覺得整個團隊包容了他的一切，才有10年來的這一切。
從官網或者是官方臉書的菜色照片，真可以看出「季季是名作，道道是經典」的精髓，例如今年母親節的限定菜色，融合川粵菜的元素，一道「龍皇鐘水餃」光外型就相當雅緻，還被稱為「世界上最美的鐘水餃」。RAW多年來一直維持在米其林二星，非浪得虛名。也難怪亞洲天王與香港巨星，都要特地朝聖。
葉怡蘭今日同時出席發布記者會，她提到，江振誠做到了讓世界看到台灣，並樹立了新一代的「職人」的形象，他追求極致的同時間，還有強大的溝通能力與個人魅力。葉怡蘭也針對江振誠要退出前線一事表示：「他從來不會甘於現在的位子，看到的永遠是很遙遠的遠方，所以這項決定真的很André（江振誠）。」