RAW年底熄燈！最後一次米其林摘星機會　江振誠：今年同樣不出席

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事實上，江振誠也早在今年4月就公開（按此）提過：「我認為在每十年，你都應該坐下來問自己接下來的目標或使命是什麼。在我現在這個十年裡，我希望成為一位好的、培育人的導師。」
台灣多數人開始認識江振誠，大多從知曉他位於新加坡的自家法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」開始，該餐廳創立於2011年，於2016年新加坡米其林指南中評鑑為二星，也讓江振誠成為臺灣首位獲評米其林指南二星餐廳創辦人。
2017年，「Restaurant ANDRÉ」再獲聖沛黎洛全球50最佳餐廳名列第14、亞洲50最佳餐廳名列第2，同時榮獲新加坡最佳餐廳，但卻在2018年2月14日，江振誠結束該餐廳的營業。
但是江振誠名聲早已享譽全球，曾被美國《時代》雜誌兩度讚譽是「印度洋上最偉大的廚師」，並獲選為「全球最佳150位名廚」，也曾被《紐約時報》稱他的「Restaurant ANDRÉ」為全世界十大值得專程搭飛機造訪的餐廳。江振誠本人更於2106年獲得中華民國第五十四屆十大傑出青年。
他在臺灣經營的餐廳「RAW」，其實開設於2014年，但直到2018年，他在新加波的另外餐廳「Restaurant ANDRÉ」結束後，他才完全回歸台灣，當時他還提出聲明，期望將米其林星星歸還，引起討論。
在聲明他也提及「我想重回原點，調整未來人生的方向，重拾最初做菜時的快樂。我總是問我的夥伴們：『你為什麼想成為一名廚師？』，不是為了出名，不是為了有幾千人來按讚；應該是為了料理出一道道美好美味的料理時帶來的快樂，而且透過成為一個專業廚師的重要過程，成為一個更好的人。」
當初的這份聲明中也提到，期待RAW是一個單純的所在，他會更專注在教育與培養人才，也因此，他讓年輕主廚出線，管理RAW餐廳，包含歷任主廚黃以倫Chef Alain（現已是「A」餐廳Restaurant A的主廚）、王奕翔Chef Ben，江振誠也曾在輔仁大學、亞洲大學、崑山科技大學等學校任教。而如今，江振誠也果真決定於年底關掉RAW，且讓RAW之後要轉變成培訓師傅的平台，他也正式將從主廚身份，轉變成老師（或校長）。
他當時還在歸還的聲明中提醒，希望2018年的新版新加坡《米其林指南》能將Restaurant ANDRÉ排除在考量之列，也提及「台灣（或台北）米其林指南的垂愛，請留給RAW以外的餐廳。」然而2018年，台灣首屆《米其林指南》公布，官方仍不顧江振誠的意願頒發一星給 RAW，而他則以「缺席」米其林頒獎典禮來表達他的初心。
今年，2024《台灣米其林指南》將於8月27日公布，等於也將是RAW最後一次上榜的機會了。江振誠也再次表示，不會出席頒獎典禮，他並提到：「每一天在餐廳時都像是身教，因此要讓團隊們知曉真正的料理人什麼目標才是最重要的。」