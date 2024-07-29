RAW年底熄燈！將轉成培訓學校　江振誠「從主廚變導師」親吐計畫

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「印度洋上最偉大的廚師」 江振誠早已在學校任教
其實江振誠早就在台灣從事教育業，曾在輔仁大學、亞洲大學、崑山科技大學等學校任教。此次RAW於年底結束後，將從餐廳轉型成「學校」，他期望RAW可以讓對料理有熱忱的人可以真正的「做中學」，而且對象不單只有台灣人，而是開放給海外每個國家。
江振誠這幾年也在台灣各地餐飲區塊相當活躍，像是與the LOOP集團在信義區開幕頂級娛樂空間「ONCOR」合作，他為其設計多種在地小吃，將KTV包廂常見的美食牛肉麵、水餃加上巧思，變成一道道獨特的料理。也與位於宜蘭最大的連大烏石港度假村內的凱渡廣場酒店合作，飯店內的「archi藝廚」義式餐廳之菜色由江振誠策劃。
台南攜手晶英酒店推每人兩萬元套餐 300席座位半小時賣光
而台南晶英酒店去年為迎接「臺南400」，以「臺南原點・四百再續」為主題設計系列活動，首波客座餐會「尋味」也邀請RAW主廚江振誠與其徒弟、即AKAME主廚彭天恩，共同推出十道式套餐，與會大師還有亞洲50最佳酒吧Bar Mood主理人吳盈憲、2022年Diageo World Class調酒大賽台灣區冠軍余瀚、台南超人氣酒吧Bar T.C.R.C創辦人黃奕翔等人，當時每人餐價開出高達兩萬元，共300席座位，竟於半小時內即銷售一空。
最近也與高雄的御盟集團於UKai鐵板燒合作多次舉辦餐會之外，更與御盟集團旗下的餐飲品牌「S.S.A.W」接觸，新菜色將於今年9月亮相，由江振誠擔任顧問攜手主廚陳博玄（Hiro）一同升級旗下4間餐廳，而且還將販售江振誠研發的「初心牛肉麵」。
創作有邏輯可言 江振誠獨創「八角哲學」
江振誠對於料理的獨有想法，也許可從他的書《初心》中窺其全貌，他提到創作原來是有「邏輯」可言的，他也分享餐飲路途上一路走來，有八個元素不斷出現在他的創作中，也就是他所謂的「八角哲學」，包含獨特、質感、記憶、純淨、風土、鹽、南方、技藝 。
獨特 Unique：可能是獨特的組合、獨特的食材，或是一種獨特的料理手法。質感 Texture：食物並非只有單一面向，而是可以表現多重面向的。運用各種不同的烹調方式來呈現。記憶 Memory：這道菜裡的某樣食材或某種調味，能帶領品嘗的人回想起某一段悠遠的記憶。純淨 Pure：追求食材本味，江振誠甚至希望能有一道菜是完全沒有調味的，甚至是沒經過任何烹調手續，單純呈現出食材最原始的本味。
風土 Terroir：某些特定的地方才有的特殊食材，能夠展現那個地方的特殊風味。鹽 Salt：海洋的味道，不僅是鹹味，更是一種深度。它可以喚醒人們最原始的味覺本能。南方 South：料理洋溢著濃厚的南法風格，以地中海的海鮮為主要食材，口味酸甜清淡，無太花稍的烹調技巧，著重在展現食材的本味。技藝 Artisan：找到最適合料理的方式。江振誠說，它們彼此不可或缺，就像八角形是最接近圓形的形狀，八個稜角都有各自獨特的個性，而唯有讓它們結合在一起，才能接近完美。
至於「RAW」餐廳之後將成為學校，江振誠心中是否有些雛形？他說應該可分為三階段，第一是一般的人對於餐飲有興趣的，都可以來參加；第二階段是畢業後的學生，真的想進入餐飲業的社會新鮮人。第三階段就是主廚級的，屬於更專業且完整的培訓。