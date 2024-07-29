中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

奧運分析／台灣再度「槓龜」　別洩氣！盤點中華隊大機率獎牌落點

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排第2順利挺進決賽，有望替台灣奪牌。（圖／奧會提供）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排第2順利挺進決賽，有望替台灣奪牌。（圖／奧會提供）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊今（29）日在巴黎奧運接連踢鐵板，包括擊劍陳弈通在32強止步，柔道女王連珍羚也在16強止步，射箭男團則是在8強鎩羽而歸，台灣今天篤定又是零獎牌，本屆奧運獎牌仍未開張。

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上屆東京奧運中華隊席捲2金、4銀、6銅，堪稱史上最強的黃金世代，也掀起一波奧運熱，但本屆黃金世代選手逐漸老化，新人還無法銜接，也成為本屆奧運獎牌遲遲無法入袋的主因。

▲連珍羚在巴黎奧運柔道女子57公斤16強止步，三度叩關五環殿堂遺憾未能站上頒獎台。（圖／奧會提供）
▲連珍羚在巴黎奧運柔道女子57公斤16強止步，三度叩關五環殿堂遺憾未能站上頒獎台。（圖／奧會提供）
舉重、拳擊、體操有望替中華隊奪牌

盤點接下來奪牌的運動種類，上屆奪下舉重金牌的郭婞淳，雖遇到中國羅詩芳的強力挑戰，能否取得金牌二連霸備受考驗，但要站上頒獎台還是有很大的機率。

技擊類項目變數比較大，但台灣拳擊隊仍被評為是最大獎牌庫，包括尚未出賽的林郁婷，已經突破首輪的陳念琴和黃筱雯，乃至於吳詩儀都有機會奪牌，本屆中華隊的最終成績，跟拳擊隊的表現息息相關。

▲巴黎奧運陳念琴表現出色，盼能一舉奪盤。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運陳念琴表現出色，盼能一舉奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在資格賽以第二名的成績，殺進單槓決賽，若沒有失常，被評為是「坐二望一」，很有機會能夠拿牌。

台灣關注的羽球隊，上屆奪下金牌的「麟洋配」在小組賽二連勝，有很大的機會闖入淘汰賽，而羽球天后戴資穎也有機會奪金，但最大的考驗將會是在4強賽的南韓安洗瑩

▲戴資穎預計台灣時間31日將在小組賽第2戰出擊，戴資穎將對決泰國好友依瑟儂，兩人將展開生涯第36度交手。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎預計台灣時間31日將在小組賽第2戰出擊，戴資穎將對決泰國好友依瑟儂，兩人將展開生涯第36度交手。（圖／中華奧會提供）
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