奧運分析／台灣再度「槓龜」 別洩氣！盤點中華隊大機率獎牌落點
中華隊今（29）日在巴黎奧運接連踢鐵板，包括擊劍陳弈通在32強止步，柔道女王連珍羚也在16強止步，射箭男團則是在8強鎩羽而歸，台灣今天篤定又是零獎牌，本屆奧運獎牌仍未開張。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
上屆東京奧運中華隊席捲2金、4銀、6銅，堪稱史上最強的黃金世代，也掀起一波奧運熱，但本屆黃金世代選手逐漸老化，新人還無法銜接，也成為本屆奧運獎牌遲遲無法入袋的主因。
舉重、拳擊、體操有望替中華隊奪牌
盤點接下來奪牌的運動種類，上屆奪下舉重金牌的郭婞淳，雖遇到中國羅詩芳的強力挑戰，能否取得金牌二連霸備受考驗，但要站上頒獎台還是有很大的機率。
技擊類項目變數比較大，但台灣拳擊隊仍被評為是最大獎牌庫，包括尚未出賽的林郁婷，已經突破首輪的陳念琴和黃筱雯，乃至於吳詩儀都有機會奪牌，本屆中華隊的最終成績，跟拳擊隊的表現息息相關。
體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在資格賽以第二名的成績，殺進單槓決賽，若沒有失常，被評為是「坐二望一」，很有機會能夠拿牌。
台灣關注的羽球隊，上屆奪下金牌的「麟洋配」在小組賽二連勝，有很大的機會闖入淘汰賽，而羽球天后戴資穎也有機會奪金，但最大的考驗將會是在4強賽的南韓安洗瑩。
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