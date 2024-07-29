奧運現場／「我很用心準備」連珍羚坦然接受失敗　下一步還沒打算

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今日連珍羚在女子57公斤級比賽登場，連珍羚在32強僅用了約一分鐘，就用寢技三角固定技取的一本勝，擊敗獅子山共和國小將Mariama Koroma，順利挺進16強。
8強對上塞爾維亞女將Marica Perisic，在2:15秒，Perisic小內戈勾住連珍羚的腳，讓她失去重心，肩膀著地，成了致命的半勝，最終連珍羚留下遺憾，三度叩關奧運未能站上頒獎台。
連珍羚坦然接受失敗 感謝台灣粉絲支持柔道
談到巴黎奧運失利，連珍羚看得很開，她表示，有感受到台灣人民對於柔道運動的支持，自己也帶著感恩的心情參賽，「這是我很用心準備的比賽，因此輸了我也坦然接受。」上回東京奧運的落敗，讓連珍羚留下眼淚，這回在巴黎奧運出局，連珍羚表示要抬頭挺胸，笑著結束比賽。
連珍羚今年已經36歲，許多人關心她的未來生涯規劃。在她的柔道生涯中，除了亞運與奧運外，她也在其他重要的柔道大獎賽與大滿貫賽中奪得金牌，收穫無數榮耀。對於連珍羚而言，柔道早已經融入她的血液，她表示會一直摔柔道，直到不再想摔為止，她說：「為了達到自己的目標，我從來都沒有想過放棄，一直走到現在。但不論結果如何，我已經盡力將我畢生所學全部發揮出來，沒有遺憾。」
奧運剛結束，連珍羚計劃先休息一段時間，然後再決定下一步的計畫。這位「柔道女王」也將與團隊規劃推廣柔道的相關事宜，並希望在台灣舉辦多場柔道體驗活動，讓更多人認識並愛上這項運動。
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