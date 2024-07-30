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獨家／保護李珠珢的台灣帥警「執勤太認真」　懶理三振舞表情超神

▲李珠珢登大巨蛋表演，但執勤警察不在意「三振舞」的魅力，掀起熱議。（圖／讀者提供）
▲李珠珢登大巨蛋表演，但執勤警察不在意「三振舞」的魅力，掀起熱議。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國職棒「起亞虎啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER」李珠珢、朴星垠、劉世彬、朴信妃、鄭嘉睿、金韓拿等6位女神上週末（7／27、7／28）登上大巨蛋表演，6姝已完成任務返韓，許多球迷「廢人症發作」頻頻回顧李珠珢場上的精彩畫面，意外發現駐守在旁的警察「表情有夠淡定」，成為全網「最羨慕的男人」。據悉該警察是富邦悍將為了防止「冰粽哥」事件上演，球團請求協助前來幫忙的員警之一。

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▲李珠珢登上大巨蛋，在旁值勤的警察「懶理三振舞」表情成亮點。（圖／讀者提供）
▲李珠珢登上大巨蛋，在旁執勤的警察「懶理三振舞」表情成亮點。（圖／讀者提供）
「安全第一」勝過李珠珢的三振舞　台北警察認真執勤暈倒一票球迷

李珠珢首度降臨寶島，一連2天在大巨蛋表演，場上重現「三振舞」經典舞蹈，成為上週末最受網友討論的話題之一。而這2天的賽事上，除了有保鑣保護啦啦隊，還有警察在應援台周邊駐守，發現28日的賽事上，當KIA TIGERS CHEERLEADER在跳「三振舞」時，坐在李珠珢旁邊的警察「表情淡定」認真執勤，他甚至背對李珠珢，對女神的表演絲毫不感興趣。

該警察認真工作的表現近日瘋傳全網，網友笑虧：「全場都羨慕你，你卻面不改色」、「真男人」、「好想知道警察的感受」、「這警察真優」。

不止李珠珢旁邊的警察掀起討論，Fubon Angels的李雅英在跳「三振舞」時，她旁邊的警察亦是「面無表情」坐著，粉絲再笑喊：「警察杯杯的反應好好笑，為什麼他可以？」、「我長大也要當可以坐在雅英旁邊的警察！」有人則認為：「他是在執勤，不是在看球賽，不提高警覺怎行！」

為了起亞虎「高規格接待」　球迷首見啦啦隊旁有保鑣

事實上，這2天賽事的支援警察，分別是「信義分局」跟「三張犁派出所」的警力同仁，球迷也紛紛發文感謝員警的協助，讓KIA TIGERS CHEERLEADER來台的期間，賽事能圓滿並順利的完成。

《NOWnews今日新聞》採訪球迷，對方受訪表示平常都會看到警察駐守，但大多都是在外圍巡邏，這2天也是第一次看見啦啦隊旁邊有保鑣，猜測應是害怕「冰粽哥」現身鬧場，周邊維安才因此升級。

▲「冰粽哥」行為越矩，被球團列為禁止入場名單。（圖／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊FB）
▲「冰粽哥」行為踰矩，被球團列為禁止入場名單。（圖／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊FB）
「冰粽哥」是誰？曾拋冰粽給啦啦隊　被列為禁止名單

「冰粽哥」是富邦悍將旗下啦啦隊Fubon Angels的忠實男球迷，他6月時曾在新莊棒球場的賽事上，強行擅闖管制區送16顆冰粽給啦啦隊員遭拒，因此獲有該封號。時間來到本月26日，同一位球迷使用釣竿的方式送信給李雅英，當下再被工作人員制止；因為上述種種踰矩行為，「冰粽哥」已被球團列為禁止進入富邦悍將賽事的名單。



▲李珠珢大巨蛋。（圖／讀者提供）
▲李珠珢27日、28日登上大巨蛋表演，一舉一動都掀起討論。（圖／讀者提供）

好香阿！李珠珢大巨蛋送上aespa《Supernova》　南珉貞加入一起跳

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