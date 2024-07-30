獨家／保護李珠珢的台灣帥警「執勤太認真」　懶理三振舞表情超神

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李珠珢首度降臨寶島，一連2天在大巨蛋表演，場上重現「三振舞」經典舞蹈，成為上週末最受網友討論的話題之一。而這2天的賽事上，除了有保鑣保護啦啦隊，還有警察在應援台周邊駐守，發現28日的賽事上，當KIA TIGERS CHEERLEADER在跳「三振舞」時，坐在李珠珢旁邊的警察「表情淡定」認真執勤，他甚至背對李珠珢，對女神的表演絲毫不感興趣。
該警察認真工作的表現近日瘋傳全網，網友笑虧：「全場都羨慕你，你卻面不改色」、「真男人」、「好想知道警察的感受」、「這警察真優」。
不止李珠珢旁邊的警察掀起討論，Fubon Angels的李雅英在跳「三振舞」時，她旁邊的警察亦是「面無表情」坐著，粉絲再笑喊：「警察杯杯的反應好好笑，為什麼他可以？」、「我長大也要當可以坐在雅英旁邊的警察！」有人則認為：「他是在執勤，不是在看球賽，不提高警覺怎行！」
事實上，這2天賽事的支援警察，分別是「信義分局」跟「三張犁派出所」的警力同仁，球迷也紛紛發文感謝員警的協助，讓KIA TIGERS CHEERLEADER來台的期間，賽事能圓滿並順利的完成。
《NOWnews今日新聞》採訪球迷，對方受訪表示平常都會看到警察駐守，但大多都是在外圍巡邏，這2天也是第一次看見啦啦隊旁邊有保鑣，猜測應是害怕「冰粽哥」現身鬧場，周邊維安才因此升級。
「冰粽哥」是誰？曾拋冰粽給啦啦隊 被列為禁止名單
「冰粽哥」是富邦悍將旗下啦啦隊Fubon Angels的忠實男球迷，他6月時曾在新莊棒球場的賽事上，強行擅闖管制區送16顆冰粽給啦啦隊員遭拒，因此獲有該封號。時間來到本月26日，同一位球迷使用釣竿的方式送信給李雅英，當下再被工作人員制止；因為上述種種踰矩行為，「冰粽哥」已被球團列為禁止進入富邦悍將賽事的名單。