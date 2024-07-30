越南「共咖啡」8/1正式開幕優惠！刮刮樂抽獎5折、送越南來回機票
越南最紅「共咖啡Cộng Cà Phê」悄悄進駐台灣，台北總店座落北車商圈開封街，試營運期間天天大排隊爆紅，今（30）日《NOWnews今日新聞》掌握消息，共咖啡將於8月1日上午11:00正式開幕，連續兩週消費滿額並追蹤官方社群，就能免費獲得100%中獎率刮刮樂一張，最大獎將送出「越南來回機票」、5折優惠券、椰子咖啡冰沙兌換券、價值1000元週邊產品禮盒等好康。
記者蕭涵云/綜合報導
在越南比星巴克受歡迎的「共咖啡Cộng Cà Phê」，紅到韓國還拍攝當紅韓劇，是大家造訪越南必喝的連鎖咖啡。7月悄悄進駐台灣，全台第一間台北總店就座落於北車商圈開封街，試營運期間天天大排隊爆紅，最快都要等將近1小時左右。
店內人氣Top5飲品依序為「椰子咖啡冰沙」、「椰子PHO咖啡冰沙」、「越氏白咖啡」、「花生醬奶蓋咖啡」、「鹹奶蓋棕咖啡」；店員透露，台灣一號店試營運期間，以冰沙最受歡迎；官方還特別推薦「咖啡茶」、「蜂蜜金桔肉桂茶」可以嚐鮮。《NOWnews今日新聞》同步掌握最新消息，「共咖啡Cộng Cà Phê」將於8月1日上午11:00正式開幕。
「共咖啡Cộng Cà Phê」歡慶開幕，8月1日至8月14日連續兩週，消費滿350元並追蹤官方社群FB或IG，就能免費獲得「刮刮卡」一張（一天限量100張），最大獎將送出「越南來回機票」（一週抽1名，共2名），還有5折優惠券、價值1000元或500元週邊產品禮盒、琺瑯杯、小綠壺、招牌系列冰沙兌換券等好康，重點是中獎率100%張張有獎（兌換期限至2024年12月31日），鐵粉快朝聖吧。
越南「共咖啡Cộng Cà Phê」台北總店 資訊
地點：台北市中正區開封街一段16號
時間：每日9:30-21:30（限時1.5小時）
8月1日開幕當天11:00-21:30
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