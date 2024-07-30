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越南「共咖啡」8/1正式開幕優惠！刮刮樂抽獎5折、送越南來回機票

▲越南「共咖啡Cộng Cà Phê」進駐台灣，台北總店座落北車商圈開封街試營運天天大排隊，將於8月1日上午11:00正式開幕祭出優惠，刮刮樂抽獎越南來回機票、5折優惠、週邊產品等好禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南「共咖啡Cộng Cà Phê」進駐台灣，台北總店座落北車商圈開封街試營運天天大排隊，將於8月1日上午11:00正式開幕祭出優惠，刮刮樂抽獎越南來回機票、5折優惠、週邊產品等好禮。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

越南最紅「共咖啡Cộng Cà Phê」悄悄進駐台灣，台北總店座落北車商圈開封街，試營運期間天天大排隊爆紅，今（30）日《NOWnews今日新聞》掌握消息，共咖啡將於8月1日上午11:00正式開幕，連續兩週消費滿額並追蹤官方社群，就能免費獲得100%中獎率刮刮樂一張，最大獎將送出「越南來回機票」、5折優惠券、椰子咖啡冰沙兌換券、價值1000元週邊產品禮盒等好康。

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在越南比星巴克受歡迎的「共咖啡Cộng Cà Phê」，紅到韓國還拍攝當紅韓劇，是大家造訪越南必喝的連鎖咖啡。7月悄悄進駐台灣，全台第一間台北總店就座落於北車商圈開封街，試營運期間天天大排隊爆紅，最快都要等將近1小時左右。

▲越南爆紅「共咖啡Cộng Càphê」即將於8月1日正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南爆紅「共咖啡Cộng Cà Phê」即將於8月1日正式開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南「共咖啡」必喝「椰子咖啡冰沙」160元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南「共咖啡」必喝「椰子咖啡冰沙」160元。（圖／記者蕭涵云攝）
店內人氣Top5飲品依序為「椰子咖啡冰沙」、「椰子PHO咖啡冰沙」、「越氏白咖啡」、「花生醬奶蓋咖啡」、「鹹奶蓋棕咖啡」；店員透露，台灣一號店試營運期間，以冰沙最受歡迎；官方還特別推薦「咖啡茶」、「蜂蜜金桔肉桂茶」可以嚐鮮。《NOWnews今日新聞》同步掌握最新消息，「共咖啡Cộng Cà Phê」將於8月1日上午11:00正式開幕。

▲「共咖啡Cộng Càphê」台灣一號店，店裝走經典軍風。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「共咖啡Cộng Cà Phê」台灣一號店，店裝走經典軍風。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南「共咖啡」週邊產品眾多，馬克杯、琺瑯杯、小綠壺、濾掛咖啡包、購物袋都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南「共咖啡」週邊產品眾多，馬克杯、琺瑯杯、小綠壺、濾掛咖啡包、購物袋都有，8月1日開幕正式開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
「共咖啡Cộng Cà Phê」歡慶開幕，8月1日至8月14日連續兩週，消費滿350元並追蹤官方社群FB或IG，就能免費獲得「刮刮卡」一張（一天限量100張），最大獎將送出「越南來回機票」（一週抽1名，共2名），還有5折優惠券、價值1000元或500元週邊產品禮盒、琺瑯杯、小綠壺、招牌系列冰沙兌換券等好康，重點是中獎率100%張張有獎（兌換期限至2024年12月31日），鐵粉快朝聖吧。
越南「共咖啡Cộng Cà Phê」台北總店 資訊
地點：台北市中正區開封街一段16號
時間：每日9:30-21:30（限時1.5小時）
8月1日開幕當天11:00-21:30

▲越南「共咖啡Cộng Càphê」菜單一覽，最便宜咖啡89元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越南「共咖啡Cộng Cà Phê」菜單一覽，最便宜咖啡89元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「共咖啡Cộng Càphê」開幕優惠抽獎刮刮樂，最大獎送「越南來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「共咖啡Cộng Cà Phê」開幕優惠抽獎刮刮樂，最大獎送「越南來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
而暑假又有最新星巴克「買一送一」外送優惠也釋出，不用抽獎盛夏數位體驗也能爽喝半價，即日起至8月9日每週三至五，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來特大杯那堤一杯才75元、焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新「買一送一」外送優惠不用抽。（圖／記者蕭涵云攝）

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