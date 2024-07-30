星巴克「買一送一」不用抽！最便宜那堤75元　迷客夏、五桐號75折

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暑假最新星巴克外送「買一送一」優惠又釋出，不用抽獎盛夏數位體驗也能爽喝半價，即日起至8月9日每週三至五，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來特大杯那堤一杯才75元、焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。
📌迷客夏「飲料75折」街口支付優惠
迷客夏與街口支付合作祭出3重優惠寵客，於APP活動頁領取「10元飲料券」，於活動時間至迷客夏消費、使用街口支付付款，不限消費金額「現折10元」；於街口支付APP活動頁領取3張「飲料75折快閃券」，於指定週末至迷客夏消費、使用街口支付付款，不限消費金額可享「飲料75折」優惠；於迷客夏消費滿250元並使用「街口支付」付款，即可領取「40元街口幣」。
📌五桐號「指定品項75折」外送foodpanda優惠
暑假五桐號即日起至7月31日，在foodpanda外送平台上開喝「指定品項75折」優惠，消暑必喝的酸爽「粉粿青檸冬瓜」、甘醇「玉堂春茶王」2款手搖飲料都優惠；而且輸入優惠碼「省省喝五桐號」，消費滿319元還能再打85折。提醒大家，滿額優惠最多折70元。