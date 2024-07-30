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星巴克「買一送一」不用抽！最便宜那堤75元　迷客夏、五桐號75折

▲夏天消暑飲料優惠，星巴克最新外送「買一送一」不用抽數位體驗，開喝最便宜特大杯那堤75元、星冰樂93元；而手搖飲料迷客夏、五桐號都有「75折好康」買法一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夏天消暑飲料優惠，星巴克最新外送「買一送一」不用抽數位體驗，開喝最便宜特大杯那堤75元、星冰樂93元；而手搖飲料迷客夏、五桐號都有「75折好康」買法一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

夏天消暑飲料優惠快喝，星巴克最新外送「買一送一」不用抽數位體驗，最便宜特大杯那堤一杯75元入手、星冰樂也93元百元有找；而手搖飲料迷客夏、五桐號都有「75折好康」被挖出，冰涼飲料划算買法一次整理。

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📌星巴克「買一送一」不用抽！最便宜那堤一杯75元喝半價
暑假最新星巴克外送「買一送一」優惠又釋出，不用抽獎盛夏數位體驗也能爽喝半價，即日起至8月9日每週三至五，使用外送foodomo爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），換算下來特大杯那堤一杯才75元、焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」。

▲星巴克最新foodomo外送「買一送一」連喝3天！特大杯那堤、冷萃、摩卡可可碎片星冰樂都半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新foodomo外送「買一送一」不用抽！最便宜那堤一杯75元喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌迷客夏「飲料75折」街口支付優惠
迷客夏與街口支付合作祭出3重優惠寵客，於APP活動頁領取「10元飲料券」，於活動時間至迷客夏消費、使用街口支付付款，不限消費金額「現折10元」；於街口支付APP活動頁領取3張「飲料75折快閃券」，於指定週末至迷客夏消費、使用街口支付付款，不限消費金額可享「飲料75折」優惠；於迷客夏消費滿250元並使用「街口支付」付款，即可領取「40元街口幣」。

▲迷客夏「買2送1」喝到7月31日。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏除了有「買2送1」，使用街口支付可享「飲料75折」優惠。（圖／迷客夏提供）
📌五桐號「指定品項75折」外送foodpanda優惠
暑假五桐號即日起至7月31日，在foodpanda外送平台上開喝「指定品項75折」優惠，消暑必喝的酸爽「粉粿青檸冬瓜」、甘醇「玉堂春茶王」2款手搖飲料都優惠；而且輸入優惠碼「省省喝五桐號」，消費滿319元還能再打85折。提醒大家，滿額優惠最多折70元。

▲五桐號最新開喝清香檸檬奶霜尬古早味黑糖。Uber Eats外送還有五桐奶霜、蜜后春蘋「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號外送foodpanda「指定品項75折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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